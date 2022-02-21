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Haberler Galeri Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 171'e yükseldi

Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 171'e yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi. 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kalan bölgedeki sel faciası sonrası 126 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 856 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 10:24
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Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 171’e yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi.

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Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 171’e yükseldi

Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından gönüllülerin ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam etti.

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Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 171’e yükseldi

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e çıktığı, 126 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 856 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.

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Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 171’e yükseldi

Petropolis Belediyesi, sokakların temizlenmesi için başlatılan geniş çaplı çalışmalar nedeniyle bölge sakinlerine evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

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Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 171’e yükseldi

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.