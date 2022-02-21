Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor: Ölü sayısı 171'e yükseldi

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi. 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kalan bölgedeki sel faciası sonrası 126 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 856 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.