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Rusya kabusu yaşıyor! Koronavirüs vakalarının yüzde 42'si belirti göstermiyor

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 371 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 379 bin 51'e ulaştı. Ülkede, ölü sayısı 174 artarak 4 bin 142'ye, iyileşen sayısı 8 bin 785 artarak 150 bin 993'e yükseldi. Yeni vakaların yüzde 42,5'inde semptom görülmediği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 12:08
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Rusya kabusu yaşıyor! Koronavirüs vakalarının yüzde 42'si belirti göstermiyor

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 379 bin 51'e, ölü sayısı 4 bin 142'ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 371 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 379 bin 51'e ulaştı.

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Rusya kabusu yaşıyor! Koronavirüs vakalarının yüzde 42'si belirti göstermiyor

Ülkede, ölü sayısı 174 artarak 4 bin 142'ye, iyileşen sayısı 8 bin 785 artarak 150 bin 993'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,3 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42,5'inde semptom görülmediği ifade edildi.

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Rusya kabusu yaşıyor! Koronavirüs vakalarının yüzde 42'si belirti göstermiyor

Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 54 artarak 173 bin 497'ye, ölü sayısı 71 artarak 2 bin 254'e çıktı.

Şehirde toplam 71 bin 251 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

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Rusya kabusu yaşıyor! Koronavirüs vakalarının yüzde 42'si belirti göstermiyor

300 BİN KİŞİ GÖZETİM ALTINDA
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 285 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 9 milyon 700 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 300 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

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Rusya kabusu yaşıyor! Koronavirüs vakalarının yüzde 42'si belirti göstermiyor

RUSYA'DA KOVID-19 SALGINININ GELİŞİMİ
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.