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Rusya kabusu yaşıyor! Koronavirüs vakalarının yüzde 42'si belirti göstermiyor
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 371 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 379 bin 51'e ulaştı. Ülkede, ölü sayısı 174 artarak 4 bin 142'ye, iyileşen sayısı 8 bin 785 artarak 150 bin 993'e yükseldi. Yeni vakaların yüzde 42,5'inde semptom görülmediği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:07Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 12:08