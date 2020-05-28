İkinci dalga paniği! Son 50 günün en yüksek koronavirüs vaka artışı

Uzak doğu ülkesi Güney Kore'de yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında "son 50 gündeki en yüksek artış" yaşandı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), ülkede son 24 saatte 79 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanı Park vatandaşları gereksiz temas ve buluşmalar konusunda uyardı. Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Meksika'da ise, vaka ve ölüm sayıları yükselmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 11:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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