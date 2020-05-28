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İkinci dalga paniği! Son 50 günün en yüksek koronavirüs vaka artışı

Uzak doğu ülkesi Güney Kore'de yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında "son 50 gündeki en yüksek artış" yaşandı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), ülkede son 24 saatte 79 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanı Park vatandaşları gereksiz temas ve buluşmalar konusunda uyardı. Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Meksika'da ise, vaka ve ölüm sayıları yükselmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 11:12
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İkinci dalga paniği! Son 50 günün en yüksek koronavirüs vaka artışı

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), ülkede son 24 saatte 79 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Bu, ülkede son 50 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

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İkinci dalga paniği! Son 50 günün en yüksek koronavirüs vaka artışı

Yeni vakaların büyük bölümü başkent Seul ve çevresindeki kentsel alanlarda görülürken, Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, burada yaşayan vatandaşları gereksiz temas ve buluşmalardan kaçınmaları konusunda uyardı.

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İkinci dalga paniği! Son 50 günün en yüksek koronavirüs vaka artışı

"Coupang" adlı bir yerel e-ticaret şirketine ait antrepoda, çalışanlar arasında çok sayıda vaka görüldüğüne dikkati çeken Bakan Park, işverenlere hasta çalışanlarına izin vermeleri çağrısı yaptı.

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İkinci dalga paniği! Son 50 günün en yüksek koronavirüs vaka artışı

Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'e coğrafi yakınlığı nedeniyle virüsün ilk yayıldığı ülkeler arasındaki Güney Kore, tekil vakaların temas geçmişlerinin izini sürerek önlemler alınması sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştı.

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İkinci dalga paniği! Son 50 günün en yüksek koronavirüs vaka artışı

Ülkede martta günlük vaka sayılarının 500'ü aştığı günler yaşanırken, nisan ortasından itibaren günlük artışlar 30'un altına ve tek hane rakamlara kadar inmişti.