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İngiltere bunu konuşuyor! Virüs bu festivalden sıçradı

Coronavirüs nedeniyle ağır kayıpların yaşandığı ülkelerin başında gelen İngiltere, salgının ülkede bu kadar yayılmasının nedenini arıyor. Virüsün yayılmaya başladığı dönemde dikkate almayıp önlem almada çok geç kalan İngiltere'de yönetim çok sert eleştirilere maruz kalırken herkese şoke eden bir itiraf geldi. İddiaya göre; ülkede henüz coronavirüs önlemlerinin alınmadığı günlerde düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı Cheltenham Festivali ülkede coronavirüsü patlattı. Festivalin ardından yapılan testler pozitif çıkarken, virüs birçok farklı noktaya yayılarak kontrolden çıktı. Hatta Kraliyet Ailesi bile virüs ile bu festivalde tanıştı. İşte dünyanın konuştuğu itiraf ve o festivalde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 15:23
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İngiltere bunu konuşuyor! Virüs bu festivalden sıçradı

Corona virüsü salgınının yoğun bir şekilde etkilediği ülkelerden olan İngiltere'de gündem, 250 bin kişinin katıldığı ve virüsün ülkeye yayılmasının sebeplerinden olarak gösterilen Cheltenham Festivali.

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İngiltere bunu konuşuyor! Virüs bu festivalden sıçradı

Corona virüsü salgınının dünyadaki yayılımı tüm hızıyla devam ediyor. Açıklanan rakamlara göre vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken ölüm sayısı ise 120 bine ulaştı.

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İngiltere bunu konuşuyor! Virüs bu festivalden sıçradı

ABD, İspanya,İtalya, Fransa ve Almanya'nın ardından en çok vaka görülen ülke İngiltere oldu. İngiltere, virüsün çıkış noktası olan Çin'i geçmiş durumda.

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İngiltere bunu konuşuyor! Virüs bu festivalden sıçradı

Son açıklamaya göre İngiltere'de 88 bin 621 corona virüs vakası tespit edildi. Ölüm sayısı 11 bin 329 olarak açıklanırken iyileşen hasta sayısı ise bin 918.

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İngiltere bunu konuşuyor! Virüs bu festivalden sıçradı

VİRÜSÜN YAYILMA NOKTASI

10-13 Mart tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenen ve toplam 250 bin kişinin katıldığı at yarışı organizasyonu Cheltenham Festivali, ülkenin dört bir yanına virüsün yayılmasının en büyük sebebi olarak gösteriliyor.