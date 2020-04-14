İngiltere bunu konuşuyor! Virüs bu festivalden sıçradı

Coronavirüs nedeniyle ağır kayıpların yaşandığı ülkelerin başında gelen İngiltere, salgının ülkede bu kadar yayılmasının nedenini arıyor. Virüsün yayılmaya başladığı dönemde dikkate almayıp önlem almada çok geç kalan İngiltere'de yönetim çok sert eleştirilere maruz kalırken herkese şoke eden bir itiraf geldi. İddiaya göre; ülkede henüz coronavirüs önlemlerinin alınmadığı günlerde düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı Cheltenham Festivali ülkede coronavirüsü patlattı. Festivalin ardından yapılan testler pozitif çıkarken, virüs birçok farklı noktaya yayılarak kontrolden çıktı. Hatta Kraliyet Ailesi bile virüs ile bu festivalde tanıştı. İşte dünyanın konuştuğu itiraf ve o festivalde yaşananlar...