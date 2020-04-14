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ABD'yi karıştıran Donald Trump'la ilgili önemli gelişme! Beyaz Saray duyurdu

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yetersiz olması nedeniyle zor günler geçiren ABD, bu süreçte faturayı Başkan Donald Trump'a yazdı. ABD basını, Trump'ın tedbirleri hayata geçirmede geç kalmasını eleştirdi. Daha az kayıpla atlatılacak süreci iyi yönetemeyen Trump ise, kendisine toz kondurmuyor. Dün attığı tweetle ABD'yi ayağa kaldıran Trump'ın skandal hamlesine karşılık, bugün Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 14.04.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:28
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ABD'yi karıştıran Donald Trump'la ilgili önemli gelişme! Beyaz Saray duyurdu

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 903 bin 73'e ulaştı.

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ABD'yi karıştıran Donald Trump'la ilgili önemli gelişme! Beyaz Saray duyurdu
En çok vaka görülen ülke 573 bin 827 ile ABD oldu, bu ülkeyi 169 bin 469 vakayla İspanya, 159 bin 516 ile İtalya, 136 bin 779 ile Fransa, 128 bin 92 ile Almanya ve 88 bin 621 ile İngiltere izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 160 vaka kayda geçti.
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ABD'yi karıştıran Donald Trump'la ilgili önemli gelişme! Beyaz Saray duyurdu
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 ABD genelinde 587 bin kişide tespit edilirken, 23 bin 650 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
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ABD'yi karıştıran Donald Trump'la ilgili önemli gelişme! Beyaz Saray duyurdu

"10'DA BİRİ ÖLÜYOR"
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırılan orta yaşlıların (45-65) 10'da birinin hayata tutunamadığı ortaya çıktı.

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ABD'yi karıştıran Donald Trump'la ilgili önemli gelişme! Beyaz Saray duyurdu
Sağlık alanında bilişim teknolojileri sunan Allscripts adlı şirket, ABD'de 43 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 6 bin 479 hasta kaydı üzerinden bir istatistik çalışması yaptı.