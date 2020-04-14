ABD'yi karıştıran Donald Trump'la ilgili önemli gelişme! Beyaz Saray duyurdu

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yetersiz olması nedeniyle zor günler geçiren ABD, bu süreçte faturayı Başkan Donald Trump'a yazdı. ABD basını, Trump'ın tedbirleri hayata geçirmede geç kalmasını eleştirdi. Daha az kayıpla atlatılacak süreci iyi yönetemeyen Trump ise, kendisine toz kondurmuyor. Dün attığı tweetle ABD'yi ayağa kaldıran Trump'ın skandal hamlesine karşılık, bugün Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 14.04.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 11:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL