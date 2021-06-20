20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rusya-ABD gerginliği Türkiye'nin dibine taşınıyor! 3 savaş gemisi önünü kesecek

Rusya-ABD gerginliği Türkiye'nin dibine taşınıyor! 3 savaş gemisi önünü kesecek

Karadeniz'deki Rusya-ABD restleşmesi Akdeniz'e taşınıyor. Joe Biden ve Putin'in orduları karşı karşıya getirmesi büyük bir gerilime neden olurken gerginlik azalmadan cephe değiştirdi. ABD'nin Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini öğrenen Putin donanmayı harekete geçirdi. 3 Rus savaş gemisi ABD'ye ait uçak gemisinin önünü kesecek.

Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:21
  • 1
  • 38
Rusya-ABD gerginliği Türkiye'nin dibine taşınıyor! 3 savaş gemisi önünü kesecek

NATO'nun Rusya'nın karşısına çıkmasıyla başlayan gerginlik ABD'nin de olaya dahil olmasıyla büyümeye devam ediyor. Karadeniz'deki kapışma Akdeniz'e taşınıyor. ABD'nin bölgeye uçak gemisi gönderdiğini öğrenen Rusya Devlet Başkanı Putin donanmaya emri verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 38
Rusya-ABD gerginliği Türkiye'nin dibine taşınıyor! 3 savaş gemisi önünü kesecek

Elizabeth Akdeniz'de seyrediyor, Karadeniz'de ise savaş gemilerine jetler katıldı. İngiliz ordusu, Karadeniz'de bulunan HMS Defender savaş gemisi ve Hollanda'ya ait Everstsen gemisinin üstünde uçan Typhoon jetlerinin görüntüsünü resmi hesaplarından yayınladı.

  • 3
  • 38
Rusya-ABD gerginliği Türkiye'nin dibine taşınıyor! 3 savaş gemisi önünü kesecek

Rus medyası ise, hafta içinde çok sayıda F-35 jetinin Karadeniz semalarında göründüğünü bildiriyor. Haberlere göre, Perşembe günü öğleden sonra iki F-35 radarlarda belirdi.

  • 4
  • 38
Rusya-ABD gerginliği Türkiye'nin dibine taşınıyor! 3 savaş gemisi önünü kesecek

F-35 savaş uçaklarından birinin ABD ordusuna, diğerinin ise İngiltere'ye ait olduğunu aktaran yerel medya, İngiliz jetinin HMS Queen Elizabeth'ten havalandığını yazdı.

  • 5
  • 38
Rusya-ABD gerginliği Türkiye'nin dibine taşınıyor! 3 savaş gemisi önünü kesecek

İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları ayrıca, Karadeniz'de bulunan ABD savaş gemisi USS Laboon'la HMS Defender ve HNLMS Everstsen'in buluştuğu fotoğrafları da paylaştı.