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Rusya-ABD gerginliği Türkiye'nin dibine taşınıyor! 3 savaş gemisi önünü kesecek
Karadeniz'deki Rusya-ABD restleşmesi Akdeniz'e taşınıyor. Joe Biden ve Putin'in orduları karşı karşıya getirmesi büyük bir gerilime neden olurken gerginlik azalmadan cephe değiştirdi. ABD'nin Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini öğrenen Putin donanmayı harekete geçirdi. 3 Rus savaş gemisi ABD'ye ait uçak gemisinin önünü kesecek.
Giriş Tarihi: 20.06.2021 09:21Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 09:21