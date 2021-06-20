Kore savaşında Amerikan askerleri yiyordu! 1952'den kalma bisküvinin tadına baktı

1950 - 1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusundaki askerlere temin ettiği bisküviyi bulan YouTuber, milyonların ilgisini çekti. Amerikan askerlerinden kalma 69 yıllık bisküviyi tadan YouTuber bakın ne dedi! Bu kareler sizi tarihe götürecek...

Giriş Tarihi: 20.06.2021 05:44 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 05:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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