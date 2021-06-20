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Haberler Galeri Kore savaşında Amerikan askerleri yiyordu! 1952'den kalma bisküvinin tadına baktı

Kore savaşında Amerikan askerleri yiyordu! 1952'den kalma bisküvinin tadına baktı

1950 - 1953 yılları arasında gerçekleşen Kore Savaşı esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusundaki askerlere temin ettiği bisküviyi bulan YouTuber, milyonların ilgisini çekti. Amerikan askerlerinden kalma 69 yıllık bisküviyi tadan YouTuber bakın ne dedi! Bu kareler sizi tarihe götürecek...

Giriş Tarihi: 20.06.2021 05:44 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 05:48
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Kore savaşında Amerikan askerleri yiyordu! 1952'den kalma bisküvinin tadına baktı

1952 yılında Kore Savaşı devam ederken Amerikan askerlerinin ne tükettiğini merak ediyor musunuz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kore savaşında Amerikan askerleri yiyordu! 1952'den kalma bisküvinin tadına baktı

O zaman bu haber tam size göre!

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Kore savaşında Amerikan askerleri yiyordu! 1952'den kalma bisküvinin tadına baktı

YouTube'da eski konserveleri bularak tadlarına bakan Steve isim YouTuber yine bir çılgınlığa imza attı.

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Kore savaşında Amerikan askerleri yiyordu! 1952'den kalma bisküvinin tadına baktı

İşte Amerikan askerlerinin tükettiği konserve gıda ve ünlü YouTuberın yorumu...

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Kore savaşında Amerikan askerleri yiyordu! 1952'den kalma bisküvinin tadına baktı