21 Haziran 2021, Pazartesi
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ABD'den savaş provası! 3.9 büyüklüğünde deprem etkisi meydana getirdi! İşte dehşete düşüren o anlar
Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ülkenin doğu kıyısında başlattığı 'Tam Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trials) tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı testini tamamladı. Patlamada yaklaşık 18 bin kilogram patlayıcı kullanıldı. ABD Jeoloji Kurumu (US Geological Survey), patlamayı 3.9 büyüklüğünde deprem olarak kaydetti.
Giriş Tarihi: 21.06.2021 11:47
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