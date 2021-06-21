ABD'den savaş provası! 3.9 büyüklüğünde deprem etkisi meydana getirdi! İşte dehşete düşüren o anlar

Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir. Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı" denildi.