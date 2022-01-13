13 Ocak 2022, Perşembe
Rus tankları Ukrayna sınırında! Top sesleri sonrasında dünya basını o görüntüleri servis etti
Doğu Avrupa'daki top sesleri bitmek bilmiyoruz. Ukrayna sınırına tank sevk eden Rusya bölgede tetiği çekti. Dünyanın anbean takip ettiği Ukrayna sınırındaki Rostov'dan çatışma sesleri yükseldi. Rusya ile NATO arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle dün, Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirilmişti. Rostov'dan görüntüler dünyaya servis edildi.
Giriş Tarihi: 13.01.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 12:21
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