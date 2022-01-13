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Rus tankları Ukrayna sınırında! Top sesleri sonrasında dünya basını o görüntüleri servis etti

Doğu Avrupa'daki top sesleri bitmek bilmiyoruz. Ukrayna sınırına tank sevk eden Rusya bölgede tetiği çekti. Dünyanın anbean takip ettiği Ukrayna sınırındaki Rostov'dan çatışma sesleri yükseldi. Rusya ile NATO arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle dün, Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirilmişti. Rostov'dan görüntüler dünyaya servis edildi.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 12:21
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Rus tankları Ukrayna sınırında! Top sesleri sonrasında dünya basını o görüntüleri servis etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass krizi büyümeye devam ediyor. Ukrayna'daki Rus ayrılıkçılar çatışmaları artırdı. Ukrayna da geri çekilmiyor. Rusya son olarak Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine tanklarını göndermişti. Rus tankları tek tek ateşlendi.

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Rus tankları Ukrayna sınırında! Top sesleri sonrasında dünya basını o görüntüleri servis etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınlarında 10 binden fazla askerin katılımıyla askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.

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Rus tankları Ukrayna sınırında! Top sesleri sonrasında dünya basını o görüntüleri servis etti

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki çok sayıdaki eğitim sahasındaki tatbikata, motorlu tüfek taburlarının yanı sıra Karadeniz ve Hazar filolarından askeri birimlerin de katıldığı belirtildi.

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Rus tankları Ukrayna sınırında! Top sesleri sonrasında dünya basını o görüntüleri servis etti

Açıklamada, "10 binden fazla askeri personelin katılımıyla Volgograd, Astrahan, Stavropol, Rostov ve Krasnodar bölgelerinde tatbikatlar yapılacak. Taktik grupları, askeri topçu bataryalarına karşı koyma, havacılık ve keskin nişancılık dahil olmak üzere çeşitli keşif ve saldırı sistemlerinin bir parçası olarak yeni taktik operasyon yöntemlerinde uzmanlaşacak." ifadesi kullanıldı.

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Rus tankları Ukrayna sınırında! Top sesleri sonrasında dünya basını o görüntüleri servis etti

Rusya ile NATO arasında Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle dün, Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirilmişti.