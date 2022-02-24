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A Haber canlı yayınında patlama sesleri! Yaşadıklarını anlattılar: Büyük ihtimalle Odessa’daki askeri üsleri vuruyorlar

Son dakika haberi... Ukrayna kara kuvvetleri mücadele ediyor mu? Ukrayna askerleri ülkelerini koruyorlar mı? Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Yudina, "Herkes gıda almak istiyor, o yüzden sıkıntı var" dedi. Ukrayna'da yaşayan Öğretim Görevlisi Dr. Oleksandr Sereda, son gelişmeleri aktarırken canlı yayında patlama sesleri duyuldu. Sereda, "Şimdi Odessa'da patlama oldu. Yakından duydum. Büyük ihtrimalle Odessa'daki askeri üsleri vuruyorlar." ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.02.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 12:32
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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık
Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Rusya’nın istilasıyla uyandık

Rusya, Ukrayna'yı işgal harekatına başladı. Peki Ukraynalı vatandaşlar ne durumda? Bölgede son durum ne? Kiev'de yaşayan Kateryna Yudina, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık
Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Rusya’nın istilasıyla uyandık

"İNSANLAR PANİK İÇİNDE"

Bunları söylemek çok zor. Burada şiddetli bir durumun ortasındayız ve pek çok mesaj alıyoruz. Eşimle birlikte Rusya'nın istilasıyla uyandık. Epey korkutucu. Ebeveynlerim için de bizleri aradı çağırdı ama biz burada kalmaya karar verdik. Şimdi dairemizdeyiz. Herkes şimdi ekstra gıda almak istiyor o yüzden bir sıkıntı oluyor. İnsanlar panik halinde ama biz de sakin olmaya çalışıyoruz.

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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık
Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Rusya’nın istilasıyla uyandık

ÇANTALARIMIZI HAZIRLADIK

Metro istasyonları en büyük sığınak yerleri oluyor Kiev'de. Farklı sığınak yerleri de var ama bizim için bu yeterli değil. Şu herhangi bir şey duymuyoruz bir mesaj gelmedi sığınaklara gitmemiz için ama her ihtimale karşı bizler çantalarımızı hazırladık bir sığınak bulmamız gerektiği halinde.

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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık
Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Rusya’nın istilasıyla uyandık

UKRAYNA ASKERLERİ ÜLKELERİNİ KORUYOR MU?

Evet. Facebook'tan veya bazı medyalardan değil ordumuzun resmi organlarını takip etmek lazım. Rus uçaklarıyla mücadele ediyor Ukrayna ordusu. Ukrayna basını tarafından ve basını tarafından böyle haberler veriliyor.

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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık
Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber’de anlattı: Rusya’nın istilasıyla uyandık

CANLI YAYINDA PATLAMA SESLERİ

Ukrayna'da yaşayan Öğretim Görevlisi Dr. Oleksandr Sereda, A Haber canlı yayınında gelişmleri aktarırken patlamalar geldi.

Dr. Sereda, "Şimdi Odessa'da patlama oldu Yakından duydum. Büyük ihtrimalle Odessa'daki askeri üsleri vuruyorlar." dedi.