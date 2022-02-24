24 Şubat 2022, Perşembe
A Haber canlı yayınında patlama sesleri! Yaşadıklarını anlattılar: Büyük ihtimalle Odessa’daki askeri üsleri vuruyorlar
Son dakika haberi... Ukrayna kara kuvvetleri mücadele ediyor mu? Ukrayna askerleri ülkelerini koruyorlar mı? Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina, yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı. Yudina, "Herkes gıda almak istiyor, o yüzden sıkıntı var" dedi. Ukrayna'da yaşayan Öğretim Görevlisi Dr. Oleksandr Sereda, son gelişmeleri aktarırken canlı yayında patlama sesleri duyuldu. Sereda, "Şimdi Odessa'da patlama oldu. Yakından duydum. Büyük ihtrimalle Odessa'daki askeri üsleri vuruyorlar." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 24.02.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 12:32
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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık
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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık
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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık
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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık
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Ukraynalı iş insanı Kateryna Yudina yaşadıklarını A Haber'de anlattı: Rusya'nın istilasıyla uyandık