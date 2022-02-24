A Haber canlı yayınında patlama sesleri! Yaşadıklarını anlattılar: Büyük ihtimalle Odessa’daki askeri üsleri vuruyorlar

"İNSANLAR PANİK İÇİNDE"

Bunları söylemek çok zor. Burada şiddetli bir durumun ortasındayız ve pek çok mesaj alıyoruz. Eşimle birlikte Rusya'nın istilasıyla uyandık. Epey korkutucu. Ebeveynlerim için de bizleri aradı çağırdı ama biz burada kalmaya karar verdik. Şimdi dairemizdeyiz. Herkes şimdi ekstra gıda almak istiyor o yüzden bir sıkıntı oluyor. İnsanlar panik halinde ama biz de sakin olmaya çalışıyoruz.