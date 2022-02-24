Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması! İki ülke arasında büyük fark

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal emrini vermesiyle savaşa dönüştü. Dünyanın dört bir yanından peş peşe açıklamalar gelirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri güç karşılaştırması merak konusu oldu. Peki, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri ve manevra yetenekleri ne boyutta? İşte Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması...

Giriş Tarihi: 24.02.2022 18:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 18:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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