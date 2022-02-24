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Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması! İki ülke arasında büyük fark

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal emrini vermesiyle savaşa dönüştü. Dünyanın dört bir yanından peş peşe açıklamalar gelirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri güç karşılaştırması merak konusu oldu. Peki, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri ve manevra yetenekleri ne boyutta? İşte Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması...

Giriş Tarihi: 24.02.2022 18:31 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 18:43
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Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması! İki ülke arasında büyük fark

Rusya - Ukrayna karşılaştırmalasında oldukça büyük fark var.

ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI

Rusya: 2 Ukrayna: 22

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması! İki ülke arasında büyük fark

AKTİF ASKERİ PERSONEL SAYISI

Rusya: 1.013.000 Ukrayna: 200.000

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Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması! İki ülke arasında büyük fark

YEDEK ASKERİ PERSONEL SAYISI

Rusya: 2.000.000

Ukrayna: 250.000

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Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması! İki ülke arasında büyük fark

PARAMİLİTER GÜÇ

Rusya: 250.000

Ukrayna: 50.000

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Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması! İki ülke arasında büyük fark

ASKERİ HARCAMA

Rusya: 61,7 milyar dolar

Ukrayna: 5,9 milyar dolar