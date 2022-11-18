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Rus oligarkların gizemli ölümleri! Küvetteki kan banyosuyla başladı
Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş ile birlikte birçok yaptırıma maruz kalan Rus oligarklar gündeme bomba gibi düştü. Ocak ayında bir küvet içinde bulunan Gazprom'un ulaştırma şefi Leonid Shulman ile başlayan esrarengiz oligark ölümleri ise durumu daha gizemli hale getirdi. İngiliz basınında yer alan habere göre bu ölümlerin ardında yatan sebep ticaret savaşları.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:12Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 12:12