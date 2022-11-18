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Rus oligarkların gizemli ölümleri! Küvetteki kan banyosuyla başladı

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş ile birlikte birçok yaptırıma maruz kalan Rus oligarklar gündeme bomba gibi düştü. Ocak ayında bir küvet içinde bulunan Gazprom'un ulaştırma şefi Leonid Shulman ile başlayan esrarengiz oligark ölümleri ise durumu daha gizemli hale getirdi. İngiliz basınında yer alan habere göre bu ölümlerin ardında yatan sebep ticaret savaşları.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 12:12
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Rus oligarkların gizemli ölümleri! Küvetteki kan banyosuyla başladı

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rusya hükümetine yakınlığı ile bilinen milyarder Rus oligarklar dünya ve Türkiye gündemini oldukça meşgul etmeye başladı.

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Rus oligarkların gizemli ölümleri! Küvetteki kan banyosuyla başladı

Rus oligarklarla ilgili en ilgi çekici olan şey ise savaşın başlamasıyla birlikte gerçekleşen gizemli ölümleri. Pek çok oligark, evlerinde ya da başka mekanlarda ve bazıları aileleriyle birlikte ölü bulundu.

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Rus oligarkların gizemli ölümleri! Küvetteki kan banyosuyla başladı

Daily Star'da yer alan bir habere göre ise Rusya'nın önde gelen bir uzmanı tuhaf intiharların perde arkasında Rusya'daki rakip savaşının olduğunu iddia etti. İddiaya gröre Rusya'da patronlar arasında ayrıca ticaret savaşları başladı.

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Rus oligarkların gizemli ölümleri! Küvetteki kan banyosuyla başladı

Daily Star'ın Daily Mail'in iddiasına dayandırdığı haberinde Rusya'nın dara düşen ekonomisinde herkes pastadan bir parça kapma savaşında ve rakiplerini eliyor.

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Rus oligarkların gizemli ölümleri! Küvetteki kan banyosuyla başladı

İddialara göre bu savaşçılar da Gazprom, Lukoil, Novatek ve Gazprombank şirketlerinin tepesinde oturan isimler. İlginç ölümler dizisi ise aslında savaştan önce başladı.