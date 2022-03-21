21 Mart 2022, Pazartesi
Putin'in katıldığı kutlamalara damga vuran pankart! Gizemli Z değişti
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla dünyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Putin, düzenlenen kutlamalara katıldı. Putin sevdalılarının pankart ve bayraklarla katıldığı kutlamada hazırlanan bazı afişler dikkat çekti. 1 aya yaklaşan saldırılarda dikkat çeken Z sembolünün değiştiği gözler önüne serildi.
Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 10:33
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