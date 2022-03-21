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Putin'in katıldığı kutlamalara damga vuran pankart! Gizemli Z değişti

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla dünyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Putin, düzenlenen kutlamalara katıldı. Putin sevdalılarının pankart ve bayraklarla katıldığı kutlamada hazırlanan bazı afişler dikkat çekti. 1 aya yaklaşan saldırılarda dikkat çeken Z sembolünün değiştiği gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 21.03.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 10:33
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Putin’in katıldığı kutlamalara damga vuran pankart! Gizemli Z değişti

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 1 aydır devam ediyor. Gelen son dakika haberlerine göre ise gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev bombalandı. Öte yandan müzakerelerden henüz net bir sonuç alınmış değil.

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Putin’in katıldığı kutlamalara damga vuran pankart! Gizemli Z değişti

Henüz savaş başlamadan önce Rus birliklerin askeri teçhizatlarının ve tanklarının üzerindeki Z işaret oldukça dikkat çekmiş, hakkında çeşitli iddialar ortaya çıkmıştı.

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Putin’in katıldığı kutlamalara damga vuran pankart! Gizemli Z değişti

Her ne kadar Z harfinin sebebi açıklanmış olsa da bu harf zamanla Rusya'da bir sembole dönüştü. Rusya'da savaş yanlısı tarafların kullandığı sembol artık ülkede çantalardan kazaklara kadar pek çok üründe de kullanılıyor.

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Putin’in katıldığı kutlamalara damga vuran pankart! Gizemli Z değişti

Cuma günü, Rusya'nın Kırım ilhakının kutlanması nedeniyle Rusya lideri Putin, Luzhniki stadyumunda bir konsere katıldı. Bu aralar sık sık kullanılan 'Nazizmin olmadığı bir dünya için' yazan sloganın Kiril alfabesinde karşılığı olan '3а мир без нацисма' ifadelerindeki '3' harfinin yerini 'Z' aldı. Putin'in sloganın yeni halinin olduğu bir podyumun önünde bayrak sallayan bir kalabalığa doğru yürüdüğü görüldü.

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Putin’in katıldığı kutlamalara damga vuran pankart! Gizemli Z değişti

CNN, savaşı desteklemeyen Rusyalar için Z sembolünün gölgesinde yaşamın giderek acımasız bir hale geldiğinden bahsetti. Savaş karşıtı aktivist Olga Misik de bunlardan biri. Misik'in kapısına geçtiğimiz günlerde sprey boyayla çizilmiş bir Z olduğu ve 'Anavatanı satma' yazsının yazıldığı görüldü.