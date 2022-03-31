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Türkiye'den Batı'ya diplomasi dersi! Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan ve İstanbul

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarıyla İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri en anlamlı ilerlemeyi burada sağlarken, taraflar arasındaki savaşı durdurma umudu da güç kazandı. Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesi ve Başkan Erdoğan'ın 'barış' için sarf ettiği çaba dünya basınında geniş yer aldı. Ayrıca Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinin sonlanması için yürüttüğü barış diplomasisiyle adeta dünyaya ders verdi.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:04
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Türkiye’den Batı’ya diplomasi dersi! Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan ve İstanbul

Müzakerelerin Türkiye'ye alınması hem savaşın tarafları hem de dünya siyaseti tarafından olumlu karşılandı. Türkiye'deki görüşmeler sonrası Ukrayna tarafı "Ruslar bizi ilk kez ultimatom vermeden dinledi" derken Rus tarafı da masada olmaktan memnun olduklarını ve 2 bölgede saldırıları durdurduğunu açıklamıştı. Son gelişmeler dünya medyası ve uluslararası siyasette geniş yankı uyandırırken Türkiye'nin batıya adeta diploması ve demokrasi dersi vermesi gündem oldu.

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Türkiye’den Batı’ya diplomasi dersi! Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan ve İstanbul

ABD Başkanı Joe Biden, İstanbul müzakerelerinden çıkan sonucu değerlendirmek üzere önceki akşam Avrupa'daki partnerleri olan İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'ya 'Quint Beşlisi' toplantısı için davette bulundu. Telefon bağlantısıyla yapılan toplantıda müzakerelerin yanı sıra gıda güvenliği, göçmenler gibi krizin tüm sonuçları ele alındı.

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Türkiye’den Batı’ya diplomasi dersi! Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan ve İstanbul

PUTİN'E KASAP DEME TARTIŞMASI

1 saat süren toplantıya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Biden'ın Putin için "kasap" sıfatını kullanmasına karşı çıkması damgasını vurdu. Macron, toplantıda daha önce gazetecilere söylediği sözleri tekrarlayarak "Ben Putin'e kasap demeyeceğim. Sözlerde ve eylemlerde gerilim artırılmamalı. Biz, Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz" dedi.

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Türkiye’den Batı’ya diplomasi dersi! Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan ve İstanbul

PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

1 saat süren toplantı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus lider Putin'i aradı. 1 saati aşkın süren telefon görüşmesinde İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları konuşuldu.

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Türkiye’den Batı’ya diplomasi dersi! Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan ve İstanbul

PUTİN: İSTANBUL'DA İLERLEME OLDU

Görüşme sonrası Elysee diplomatları, "Putin, müzakerelerde ilerleme olduğunu söyledi. Ukrayna güvenlik garantileri istiyor. Bu konuyu Ruslar ve Ukraynalılar tartışmalı. Bu aşamada tartışma iki taraf arasında sürüyor. Biz Ukrayna'yı desteklediğimizi zaten belirtiyoruz" dedi.