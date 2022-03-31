Türkiye'den Batı'ya diplomasi dersi! Dünyanın gündemi Başkan Erdoğan ve İstanbul

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarıyla İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri en anlamlı ilerlemeyi burada sağlarken, taraflar arasındaki savaşı durdurma umudu da güç kazandı. Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesi ve Başkan Erdoğan'ın 'barış' için sarf ettiği çaba dünya basınında geniş yer aldı. Ayrıca Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinin sonlanması için yürüttüğü barış diplomasisiyle adeta dünyaya ders verdi.