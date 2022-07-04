Türk vatandaşı Danimarka'yı kana bulayan saldırı hakkında konuştu! Saldırgan görüntülendi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Amager bölgesindeki bir AVM'ye silahlı saldırı düzenlendi. Kan donduran olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Dehşeti yaşatan saldırganın görüntüleri ortaya çıkarken, korkunç anlara tanık olan Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı.