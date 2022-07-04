04 Temmuz 2022, Pazartesi
Türk vatandaşı Danimarka'yı kana bulayan saldırı hakkında konuştu! Saldırgan görüntülendi
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Amager bölgesindeki bir AVM'ye silahlı saldırı düzenlendi. Kan donduran olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Dehşeti yaşatan saldırganın görüntüleri ortaya çıkarken, korkunç anlara tanık olan Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 04.07.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 16:18
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