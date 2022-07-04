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Türk vatandaşı Danimarka'yı kana bulayan saldırı hakkında konuştu! Saldırgan görüntülendi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Amager bölgesindeki bir AVM'ye silahlı saldırı düzenlendi. Kan donduran olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Dehşeti yaşatan saldırganın görüntüleri ortaya çıkarken, korkunç anlara tanık olan Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 16:18
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Türk vatandaşı Danimarka’yı kana bulayan saldırı hakkında konuştu! Saldırgan görüntülendi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Amager bölgesindeki "Field's" adlı AVM'de dün düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Korkunç saldırıyı gerçekleştiren kişi görüntülendi. Dehşet anlarını orada bulunan bir Türk vatandaşı anlattı.

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Türk vatandaşı Danimarka’yı kana bulayan saldırı hakkında konuştu! Saldırgan görüntülendi

Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2'si İsveç vatandaşı 4 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.

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Türk vatandaşı Danimarka’yı kana bulayan saldırı hakkında konuştu! Saldırgan görüntülendi

Thomasse, çok sayıda hafif yaralının da bulunduğunu aktardı.

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Türk vatandaşı Danimarka’yı kana bulayan saldırı hakkında konuştu! Saldırgan görüntülendi

Saldırı sonrası zanlının, kısa sürede yakalandığını belirten Thomasse, saldırının terör eylemi olmadığını vurguladı.

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Türk vatandaşı Danimarka’yı kana bulayan saldırı hakkında konuştu! Saldırgan görüntülendi

Zanlının daha önceden polis tarafından bilindiğini anlatan Thomasse, önceden psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğüne işaret etti.