Rus çiftin asansördeki kavgası kamerada! Önce kana buladı sonra temizledi

Son dakika haberine göre: Rusya'da bir çiftin şiddet dolu kavgası ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Genç çift asansör içinde yumruk yumruğa kavga etti. Etrafın kana bulandığı kavganın ardından olay yerinden ayrılan çift, bez ve kovalarla asansöre dönerek temizlik yaptı.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 14:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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