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Rus çiftin asansördeki kavgası kamerada! Önce kana buladı sonra temizledi

Son dakika haberine göre: Rusya'da bir çiftin şiddet dolu kavgası ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Genç çift asansör içinde yumruk yumruğa kavga etti. Etrafın kana bulandığı kavganın ardından olay yerinden ayrılan çift, bez ve kovalarla asansöre dönerek temizlik yaptı.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 14:39 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 14:45
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Rus çiftin asansördeki kavgası kamerada! Önce kana buladı sonra temizledi

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde geçtiğimiz 13 Temmuz'da bir çiftin asansörde yumrukla başlayıp temizlikle biten kavgası viral oldu.

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Rus çiftin asansördeki kavgası kamerada! Önce kana buladı sonra temizledi

Apartmanın asansöründeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, asansöre binen kadın, arkasından gelen yüzü kanlı erkek arkadaşının yumruklarına maruz kalıyor.

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Rus çiftin asansördeki kavgası kamerada! Önce kana buladı sonra temizledi

Kadın, erkek arkadaşına karşı koymaya çalışırken, asansördeki şiddet dakikalarca devam ediyor. Adam telefonda görüşme yaptığı sırada kadın asansörde kamera olduğunu fark ediyor.

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Rus çiftin asansördeki kavgası kamerada! Önce kana buladı sonra temizledi

Öfkeli adam kamerayı umursamazken, saniyeler sonra acımasızca vurmaya devam ettiği ve kafa attığı kadını asansörden dışarı atıyor.

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Rus çiftin asansördeki kavgası kamerada! Önce kana buladı sonra temizledi

KANLI KAVGA TEMİZLİKLE BİTTİ

Kavgayı sona erdiren genç çiftin kanlar içinde kalan asansörü temizlik kovası ve bez alarak temizlemeye geldiği görülüyor. Birbirini darp ederek yaralayan çiftin temizlikten önce yaralarını bandajla sardığı dikkatlerden kaçmazken, asansörün içindeki cam kırıkları ve dairelerin önüne kadar yayılan kan izlerine itinayla temizlediği görülüyor.