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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! Bir kehanetleri daha tuttu
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisinin 7 yıl önce yaptığı bir kehanetinin daha tutması görenleri şaşkına çevirdi. Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons'ın geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü
Giriş Tarihi: 16.07.2021 11:44Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:44