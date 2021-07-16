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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! Bir kehanetleri daha tuttu

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisinin 7 yıl önce yaptığı bir kehanetinin daha tutması görenleri şaşkına çevirdi. Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons'ın geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü

Giriş Tarihi: 16.07.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:44
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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! Bir kehanetleri daha tuttu

Dünyaca ünlü efsane çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Simpsonların hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya yıkıldı.

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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! Bir kehanetleri daha tuttu

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsons, gezegeni kasıp kavuran koronavirüs salgını da dahil olmak üzere bir dizi ürkütücü tahmin yaptı.

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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! Bir kehanetleri daha tuttu

Efsane dizinin, Donald Trump'ın başkanlığından üç gözlü bir mutant balığın keşfine ve hatta Londra'daki gökdelen The Shard'ın dikilmesine kadar dünyanın dört bir yanından pek çok büyük olayı öngördüğü biliniyor.

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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! Bir kehanetleri daha tuttu

UZAYA ÇIKTIĞINI DA BİLDİ
Simpsonlar, geleceği tahmin etme konusundaki ürkütücü yeteneğiyle hayranlarını düzenli olarak şaşırtıyor. Ve çizgi dizi, uzaya giden Virgin Galactic'in kurucusu, 70 yaşındaki işadamı Sir Richard Branson'ın uzay uçuşundaki bir görüntüsüyle bir kez daha geleceği bilmiş gözüküyor.

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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! Bir kehanetleri daha tuttu

Sahibi olduğu Virgin Galactic şirketinin roketiyle üç diğer yolcuyla birlikte uzaya çıkan Branson'ın görüntüsü, Simpsonlar'ın 2014 yılında yayınlanan 25'inci sezonunun 15. bölümü olan The War of Art'taki bir sahneye garip bir şekilde benziyordu.