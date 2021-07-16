16 Temmuz 2021, Cuma
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ABD tarihinde bir ilk! Hayalet jetler harekete geçti
Çin ile birçok cephede karşı karşıya gelen ABD adımlarına bir yenisini daha ekledi. Uzmanlar bölgede yaşananlar hakkında son gelişmeleri aktarırken 'gerekli mesaj verildi' ifadelerine yer verdi. 25 adet F-22 Raptor'unun, Pacific Iron (Pasifik Demir) Operasyonu 2021 için Guam ve Tinian adalarına konuşlandırılacağını söylendi.
Giriş Tarihi: 16.07.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 14:45
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