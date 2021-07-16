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ABD tarihinde bir ilk! Hayalet jetler harekete geçti

Çin ile birçok cephede karşı karşıya gelen ABD adımlarına bir yenisini daha ekledi. Uzmanlar bölgede yaşananlar hakkında son gelişmeleri aktarırken 'gerekli mesaj verildi' ifadelerine yer verdi. 25 adet F-22 Raptor'unun, Pacific Iron (Pasifik Demir) Operasyonu 2021 için Guam ve Tinian adalarına konuşlandırılacağını söylendi.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 14:45
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ABD tarihinde bir ilk! Hayalet jetler harekete geçti

Yaptığı askeri yatırımlar ve küresel dominasyon girişimleriyle kaygı yaratan dünya devine karşı Washington yönetimi düğmeye bastı. CNN'e konuşan uzmanlar, bölgeye yapılmasına karar verilen sevkiyatın tarihte bir ilk olduğunu ve 'gerekli mesajın verileceğini' söylediler.

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ABD tarihinde bir ilk! Hayalet jetler harekete geçti

ABD Hava Kuvvetleri, bu ay Batı Pasifik'e iki düzineden fazla F-22 hayalet avcı uçağı yollayacağını duyurdu. Analistler, güçlü jetlerin alışılmadık derecede yoğun bir şekilde konuşlandırılmasının, Çin'e güçlü bir mesaj gönderdiğini vurguladı.

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ABD tarihinde bir ilk! Hayalet jetler harekete geçti

Hawaii'deki Pasifik Hava Kuvvetleri, bu hafta Hawaii Ulusal Hava Muhafızlarından ve Alaska'daki Elmendorf-Richardson Müşterek Üssü'nden yaklaşık 25 adet F-22 Raptor'unun, Pacific Iron (Pasifik Demir) Operasyonu 2021 için Guam ve Tinian adalarına konuşlandırılacağını söyledi.

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ABD tarihinde bir ilk! Hayalet jetler harekete geçti

F-22'ler, pilotlarına savaş alanının ayrıntılı bir görünümünü vermek için gizli teknolojiler içeren ve yerleşik sensör sistemlerini araç dışı bilgi sistemleriyle birleştiren, dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olan beşinci nesil savaş jetleri olarak biliniyor.

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ABD tarihinde bir ilk! Hayalet jetler harekete geçti

ABD TARİHİNDE İLK

Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı General Ken Wilsbach ise CNN'e verdiği demeçte, "Pasifik Hava Kuvvetleri operasyon alanında hiç bu kadar çok Raptor'u birlikte konuşlandırmamıştık," dedi.