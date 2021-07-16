ABD tarihinde bir ilk! Hayalet jetler harekete geçti

Çin ile birçok cephede karşı karşıya gelen ABD adımlarına bir yenisini daha ekledi. Uzmanlar bölgede yaşananlar hakkında son gelişmeleri aktarırken 'gerekli mesaj verildi' ifadelerine yer verdi. 25 adet F-22 Raptor'unun, Pacific Iron (Pasifik Demir) Operasyonu 2021 için Guam ve Tinian adalarına konuşlandırılacağını söylendi.