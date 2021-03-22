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22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | UFO'lar hakkında sır perdesi sonuna kadar aralandı! ABD'de dünyayı sarsan açıklama Son dakika | UFO'lar hakkında sır perdesi sonuna kadar aralandı! ABD'de dünyayı sarsan açıklama Son dakika haberi | Dünya için en gizemli konuların başında gelen UFO'lar hakkında gündemi derinden sarsan yeni açıklamalar geldi. Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe, Fox News kanalında sır perdesini sonuna kadar araladı. Ratcliffe programda "Halka açıklanandan çok daha fazla" ifadelerini kullandı. İşte dünyanın dikkatini üzerine çeken UFO açıklaması... Giriş Tarihi: 22.03.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 12:55 Eski Ulusal İstihbarat Direktörü, ABD'nin UFO'ların ses bariyerini bir sonik patlama olmadan kırdığına ve bilinen teknolojiyle manevraları imkansız hale getirdiğine dair kanıtlara sahip olduğunu açıkladı. GALERİ DEVAM EDİYOR Açıklamalar, ABD hükümetinin gözlemlediklerini ayrıntılarıyla açıklayan bir sonraki raporla ilgili heyecanı artırdı. Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe, olayların çoğunun hala kolay bir açıklaması olmadığını söyledi. "AÇIKLANMASI ZOR..." Ratcliffe, Fox News'a yaptığı açıklamada, "Halka açıklanandan çok daha fazla UFO görülme olayı var. Bazılarının gizliliği kaldırıldı. Donanma veya Hava Kuvvetleri pilotları tarafından görülen veya açıkçası açıklanması zor eylemlerde bulunan uydu görüntüleri tarafından alınan nesnelerden bahsediyoruz." dedi. Ratcliffe, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bahsettiğimiz, yeterli teknolojiye sahip olmadığımız, kopyalanması zor olan hareketler. Veya ses patlaması olmadan ses bariyerini aşan hızlarda seyahat eden tanımlanamayan nesneler..." "SADECE BİR PİLOTTAN İBARET DEĞİL" Ratcliffe, Fox sunucusu Maria Bartiromo'ya, 'tanımlanamayan hava olaylarının' tüm dünyada gözlemlendiğini söyledi. Ratcliffe, ayrıca, "Bunlar sadece bir pilot veya sadece bir uydu veya bazı istihbarat vakalarından ibaret değil" diye ekledi.