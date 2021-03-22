Son dakika | UFO'lar hakkında sır perdesi sonuna kadar aralandı! ABD'de dünyayı sarsan açıklama

"SADECE BİR PİLOTTAN İBARET DEĞİL"

Ratcliffe, Fox sunucusu Maria Bartiromo'ya, 'tanımlanamayan hava olaylarının' tüm dünyada gözlemlendiğini söyledi. Ratcliffe, ayrıca, "Bunlar sadece bir pilot veya sadece bir uydu veya bazı istihbarat vakalarından ibaret değil" diye ekledi.