20 Temmuz 2022, Çarşamba
Rum lider Anastasiadis'ten haddini aşan ifadeler! Binlerce Türk'ü katledip ‘barış’ istedi
Kıbrıs'ta adaya huzur ile güven ortamının tesis edildiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıldönümünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, skandal ifadeler kullandı. Anastasiadis, Rumların Ada'da Türklere karşı gösterdiği baskı ve zulme son vermek için gerçekleştirilen harekatına yönelik sözleriyle çizmeyi aştı.
Giriş Tarihi: 20.07.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 13:15
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