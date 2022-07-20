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Rum lider Anastasiadis'ten haddini aşan ifadeler! Binlerce Türk'ü katledip ‘barış’ istedi

Kıbrıs'ta adaya huzur ile güven ortamının tesis edildiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıldönümünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, skandal ifadeler kullandı. Anastasiadis, Rumların Ada'da Türklere karşı gösterdiği baskı ve zulme son vermek için gerçekleştirilen harekatına yönelik sözleriyle çizmeyi aştı.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 13:15
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Rum lider Anastasiadis’ten haddini aşan ifadeler! Binlerce Türk’ü katledip ‘barış’ istedi

20 Temmuz Kıbrıs Türklerinin tekrar doğuşu olarak tarihe geçti. Rumların Ada'da Türklere karşı gösterdiği baskı ve zulmü bitirmek amacıyla da 48 yıl önce bugün Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 sene geçmesine rağmen Rum Kesimi'nin zihniyeti aynı kaldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ın kurtarılmasının yıldönümünde haddi aşan bir paylaşımda bulundu.

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Rum lider Anastasiadis’ten haddini aşan ifadeler! Binlerce Türk’ü katledip ‘barış’ istedi

Anastasiadis'in skandal paylaşımı şu şekilde:

"Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalinden 48 yıl sonra bugün hâlâ çalan sirenin keskin sesi, bize ağır sorumluluğu bir kez daha hatırlattı: Bu hüzünlü yıl dönümü, adamızın bölündüğü, vatandaşlarımızın evrensel haklardan mahrum bırakıldığı son yıl olsun."

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Rum lider Anastasiadis’ten haddini aşan ifadeler! Binlerce Türk’ü katledip ‘barış’ istedi

"48 YIL SONRA KIBRIS İŞGALİN ACIMASIZ SONUÇLARINI YAŞIYOR"

Kıbrıs Adası'ndaki Türklere yaptıkları zulmü görmezden gelen Anastasiadis paylaşımını şöyle sürdürdü:

Bugün vatanımızın demokrasisini ve toprak bütünlüğünü savunurken şehit düşen kahramanları saygıyla anıyoruz. Saygıdeğer akrabalar ve kayıp kişilerin yakınları. Savaş esirleri ve yaralıları. 48 yıl sonra Kıbrıs işgalin acımasız sonuçlarını yaşıyor.

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Rum lider Anastasiadis’ten haddini aşan ifadeler! Binlerce Türk’ü katledip ‘barış’ istedi

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarını sürdüren Anastasiadis, "Özenli çabalarımıza rağmen, Türkiye aynı uzlaşmazlığı sergilemeye devam ediyor. Türkiye'nin modern devletlerle bağdaşmayan kabul edilemez tutum takıntısı, herhangi bir müzakere sürecinin rayından çıkmasına neden oldu." dedi.

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Rum lider Anastasiadis’ten haddini aşan ifadeler! Binlerce Türk’ü katledip ‘barış’ istedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin iki devletli çözüm politikasını kabul etmeyeceklerini dile getiren Anastasiadis, "Yeniden birleşmiş ve üçüncü taraf bağımlılıklarından kurtulmuş Kıbrıs olarak hedefimiz, AB müktesebatı ve değerleri çerçevesinde tüm yasal sakinler için gerçekten barış içinde bir arada yaşama olasılığını sunarken hedefimiz olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.