Rum lider Anastasiadis’ten haddini aşan ifadeler! Binlerce Türk’ü katledip ‘barış’ istedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin iki devletli çözüm politikasını kabul etmeyeceklerini dile getiren Anastasiadis, "Yeniden birleşmiş ve üçüncü taraf bağımlılıklarından kurtulmuş Kıbrıs olarak hedefimiz, AB müktesebatı ve değerleri çerçevesinde tüm yasal sakinler için gerçekten barış içinde bir arada yaşama olasılığını sunarken hedefimiz olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.