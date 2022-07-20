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Haberler Galeri Fransa'daki yangın büyüyor! Duman ve koku Paris'e ulaştı! Cumhurbaşkanı Macron 9 gün sonra bölgeye gitti

Fransa'daki yangın büyüyor! Duman ve koku Paris'e ulaştı! Cumhurbaşkanı Macron 9 gün sonra bölgeye gitti

Fransa'da 9 gündür devam eden yangınlar büyüyerek devam ediyor. Gironde'de başlayan ve hala söndürülemeyen yangınların duman ve kokusunun Paris'e ulaştığı bildirildi. Korkutan gelişme Fransa basınında gündem olurken, Cumhurbaşkanı Macron'un da yangınların 9. gününde bölgeye gitmesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 13:04
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Fransa’daki yangın büyüyor! Duman ve koku Paris’e ulaştı! Cumhurbaşkanı Macron 9 gün sonra bölgeye gitti

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'de La Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerinde 9 gündür devam eden yangınların koku ve dumanının, yaklaşık 600 kilometre kuzeydeki başkent Paris ve çevresine ulaştığı belirtildi.

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Fransa’daki yangın büyüyor! Duman ve koku Paris’e ulaştı! Cumhurbaşkanı Macron 9 gün sonra bölgeye gitti

Franceinfo'daki habere göre, 12 Temmuz Salı günü Gironde'de başlayan ve hala söndürülemeyen yangınlar gece hız keserken gündüz yeniden etkisini sürdürmeye başladı.

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Fransa’daki yangın büyüyor! Duman ve koku Paris’e ulaştı! Cumhurbaşkanı Macron 9 gün sonra bölgeye gitti

Şu ana kadar Landiras ve La Teste-de-Buch bölgelerinde 21 bin hektara yakın ormanlık alan yanarken aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor.

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Fransa’daki yangın büyüyor! Duman ve koku Paris’e ulaştı! Cumhurbaşkanı Macron 9 gün sonra bölgeye gitti

Landiras'ta sadece son 24 saatte 1300 hektarlık alan kül oldu. Le Parisien gazetesi, Gironde'deki yanan yeşil ve ormanlık alanın Paris'in 2 kat büyüklüğünde olduğunu aktardı.

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Fransa’daki yangın büyüyor! Duman ve koku Paris’e ulaştı! Cumhurbaşkanı Macron 9 gün sonra bölgeye gitti

İTFAİYECİLERİ BİTKİN DÜŞÜREN YANGININ KOUSU PARİS'E ULAŞTI

İtfaiye ekiplerinin 9 gündür devam eden yangında bitkin düşmesi de yangınla mücadeleyi zorlaştıran diğer bir etken olurken alevlerin sabah atağa geçmesi ile dinlenen itfaiyecilerin tekrar alana geçtiği ifade ediliyor.