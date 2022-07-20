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Fransa'daki yangın büyüyor! Duman ve koku Paris'e ulaştı! Cumhurbaşkanı Macron 9 gün sonra bölgeye gitti
Fransa'da 9 gündür devam eden yangınlar büyüyerek devam ediyor. Gironde'de başlayan ve hala söndürülemeyen yangınların duman ve kokusunun Paris'e ulaştığı bildirildi. Korkutan gelişme Fransa basınında gündem olurken, Cumhurbaşkanı Macron'un da yangınların 9. gününde bölgeye gitmesi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 20.07.2022 13:01Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 13:04