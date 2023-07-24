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Miçotakis'in sözleri gerilime neden oldu! Yunanistan taviz verebilir mi? Türkiye tavrını koydu: Casus belli

Litvanya'nın Başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ndeki görüşmeler sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu atmosfer devam ederken komşu ülkeden dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iki ülkenin en önemli çatışma konusunun deniz bölgelerinin sınırlandırılması olduğunu belirterek, 'Taviz verebiliriz' açıklamasında bulunmuştu. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın pozisyonunun sabit olduğunu belirterek, "Bugün o aşamada değiliz" dedi.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:04
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Miçotakis’in sözleri gerilime neden oldu! Yunanistan taviz verebilir mi? Türkiye tavrını koydu: Casus belli

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, müzakere sürecinde tavizler verebileceğini söyleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sözleri üzerine konuştu. Türkiye'nin F-16 alımı ile ilgili sürece de değinen Dendias, güç dengesi meselesini gündemine taşıdı.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan-Türkiye ilişkileri ile ilgili Ta Nea'ya konuştu.

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Miçotakis’in sözleri gerilime neden oldu! Yunanistan taviz verebilir mi? Türkiye tavrını koydu: Casus belli

GERİLİME NEDEN OLABİLECEK KONULAR

Litvanya'nın Başkenti Vilnius'ta NATO Liderler Zirvesi kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtlayan Dendias, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha olumlu bir atmosferde seyrettiğini ifade ederken Türk siyasetinde gerilime neden olabilecek belirli noktaların olduğunu gözden kaçırmamak gerektiğinin altını çizdi.

Güler ile bir tanışma toplantısı yaptığını belirten Dendias, karşılıklı kişisel iletişimin de önemli olduğunu ifade etti.

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Miçotakis’in sözleri gerilime neden oldu! Yunanistan taviz verebilir mi? Türkiye tavrını koydu: Casus belli

MİÇOTAKİS 'TAVİZ VEREBİLİRİZ' DEMİŞTİ

Yunanistan'ın kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak istemesinin Türkiye tarafından 'casus belli' yani savaş sebebi sayıldığı bilinirken bu konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı olası tavizlerden söz etmişti. Bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dendias, Yunanistan'ın pozisyonunun sabit olduğunu belirtti. "Bugün o aşamada değiliz" dedi.

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Miçotakis’in sözleri gerilime neden oldu! Yunanistan taviz verebilir mi? Türkiye tavrını koydu: Casus belli

TOPU ABD'YE ATTI

Türkiye ve ABD arasındaki F-16 süreci ile ilgili soruyu yanıtlayan Dendias, bunun Türkiye ve ABD arasında bir mesele olduğunu belirtti.

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Miçotakis’in sözleri gerilime neden oldu! Yunanistan taviz verebilir mi? Türkiye tavrını koydu: Casus belli

GÜÇ DENGESİ MESELESİ

Her halükarda planlamalarının savunma yönelimi olduğunu söyleyen Dendias, bölgedeki güç dengesinin bozulması ihtimaline karşı da harekete geçebileceklerini belirtti. Türkiye ve Yunanistan'ın savaş uçakları sayısında endişelenmeleri gereken bir fark olmadığını da ileri sürdü.