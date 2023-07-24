24 Temmuz 2023, Pazartesi
Miçotakis'in sözleri gerilime neden oldu! Yunanistan taviz verebilir mi? Türkiye tavrını koydu: Casus belli
Litvanya'nın Başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ndeki görüşmeler sonrasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu atmosfer devam ederken komşu ülkeden dikkat çeken yeni bir açıklama geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iki ülkenin en önemli çatışma konusunun deniz bölgelerinin sınırlandırılması olduğunu belirterek, 'Taviz verebiliriz' açıklamasında bulunmuştu. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın pozisyonunun sabit olduğunu belirterek, "Bugün o aşamada değiliz" dedi.
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:04
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