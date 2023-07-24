Miçotakis’in sözleri gerilime neden oldu! Yunanistan taviz verebilir mi? Türkiye tavrını koydu: Casus belli

GERİLİME NEDEN OLABİLECEK KONULAR

Litvanya'nın Başkenti Vilnius'ta NATO Liderler Zirvesi kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtlayan Dendias, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha olumlu bir atmosferde seyrettiğini ifade ederken Türk siyasetinde gerilime neden olabilecek belirli noktaların olduğunu gözden kaçırmamak gerektiğinin altını çizdi.

Güler ile bir tanışma toplantısı yaptığını belirten Dendias, karşılıklı kişisel iletişimin de önemli olduğunu ifade etti.