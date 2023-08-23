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Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine! İşte Prigojin'in sıra dışı hayatı

Rus haber ajansı TASS, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şefi" olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Yevgeniy Prigojin, Wagner adlı paramiliter grubun kurucusu olarak tanınıyordu. Bu grup birçok ülkede faaliyet gösterdi ve özellikle Ukrayna savaşında etkin rol aldı.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 23:07 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 23:07
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Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine! İşte Prigojin’in sıra dışı hayatı

1 Haziran 1961'de St. Petersburg'da doğan Prigojin, gençlik yıllarında "hırsızlık, dolandırıcılık ve gençleri suça bulaştırma" suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Prigojin, tahliye edildikten sonra 1990'larda St. Petersburg'da restoran açtı ve burada dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Putin ile dostluk kurdu.

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Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine! İşte Prigojin’in sıra dışı hayatı

Putin'le ilişkisini karlı devlet ihalelerini kazanmak için kullanan Prigojin, restoranında ona hizmet etmesi sebebiyle "Putin'in şefi" lakabını kazandı.
Prigojin, medya dahil olmak üzere farklı sektörlere yönelirken ABD'de "trol fabrikası" diye de anılan İnternet Araştırma Ajansını (IRA) finanse etmek ve 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalede bulunmakla suçlandı.

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Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine! İşte Prigojin’in sıra dışı hayatı

Wagner ile bağlantısını yıllarca inkar eden 62 yaşındaki Prigojin, ocak ayında Wagner şirketini kurduğunu, yönettiğini ve finanse ettiğini kabul etti.

HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA FARKLI İŞLER KURDU

1981 yılında "hırsızlık, dolandırıcılık ve gençleri suça bulaştırma" suçlarından hüküm giyen Prigojin, 9 yıl hapis yattı.

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Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine! İşte Prigojin’in sıra dışı hayatı

Prigojin, 1990'da tahliye edildikten sonra annesi ve üvey babasıyla St. Petersburg Aprashaka Bit Pazarı'nda sosisli sandviç satmaya başladı.

1991'den 1997'ye kadar gıda işine yoğunlaşan Prigojin, eski sınıf arkadaşı Boris Spektor'un kurduğu Saint Petersburg'daki ilk marketler zinciri Contrast'ın yüzde 15 hissedarı ve yöneticisi oldu.

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Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine! İşte Prigojin’in sıra dışı hayatı

Farklı sektörlerde işletmeler kuran Prigojin, 1995 yılında restoran işine girdi ve ortağıyla Saint Petersburg'da "Old Customs House" adındaki ilk restoranını açtı.

Ardından Prigojin'in 1997'de "New Island" adıyla kurduğu yüzen restoran, şehrin en gözde yemek mekanlarından biri haline geldi.