Restoran işletmeciliğinden paramiliter grup liderliğine! İşte Prigojin'in sıra dışı hayatı

Rus haber ajansı TASS, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şefi" olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Yevgeniy Prigojin, Wagner adlı paramiliter grubun kurucusu olarak tanınıyordu. Bu grup birçok ülkede faaliyet gösterdi ve özellikle Ukrayna savaşında etkin rol aldı.

Giriş Tarihi: 23.08.2023 23:07 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023 23:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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