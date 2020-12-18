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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Putin'den kan donduran sözler: İstesem çoktan ölmüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözleri adeta kan dondurdu! Dün yıllık değerlendirme konferasında dünya Putin'i izlerken kendisine yöneltilen soruyu gülerek cevap vermesi akıllara bir kez daha o suikast girişimini getirdi. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 16:49
Dün yıllık değerlendirme konferansında video görüşmesiyle açıklamalar yapan Rus lider Vladimir Putin, dünyanın kanını donduran sözleriyle bir kez daha gündeme oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya günlerce onu konuşmuştu... Rus muhalif Aleksey Navalni Sibirya'da birden fenalaşıp zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, daha sonra özel uçakla Almanya'ya götürüldükten sonra tedavi olup iyileşmişti.
Alman doktorlar yaptıkları açıklamada Aleksey Navalni'nin vücudunda Noviçok adlı kimyasal bulunduğunu söylemiş, böylece zehirlenme iddiaları kesinleşmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'in muhalefet lideri Navalni'yi zehirlediği iddialarına gülerek verdiği cevap, dünyanın izlediği bu konferansta buz gibi bir havanın esmesine sebep oldu.
Alman Spiegel dergisi, medya kuruluşları Bellingcat, CNN Internatioanl ve The Insider'ın birlikte imza attığı ortaklaşa araştırma, 2020'ye damgasını vuran suikast girişiminden sorumlu ajanı bulmuş ve kapısına kadar takip etmişti.