Putin'den kan donduran sözler: İstesem çoktan ölmüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözleri adeta kan dondurdu! Dün yıllık değerlendirme konferasında dünya Putin'i izlerken kendisine yöneltilen soruyu gülerek cevap vermesi akıllara bir kez daha o suikast girişimini getirdi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 16:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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