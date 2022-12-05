05 Aralık 2022, Pazartesi
Putin'den gövde gösterisi: Vurulan Kerç Köprüsü üzerinde araç kullandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından tamir edilen Kırım (Kerç) Köprüsü'nde denetlemelerde bulundu. Kremlin'in ziyarete ilişkin paylaştığı görüntüde, Putin'in köprü üzerinde araba sürdüğüne dair kareler yer aldı. Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Moskova, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 18:50
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