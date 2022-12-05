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Putin'den gövde gösterisi: Vurulan Kerç Köprüsü üzerinde araç kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından tamir edilen Kırım (Kerç) Köprüsü'nde denetlemelerde bulundu. Kremlin'in ziyarete ilişkin paylaştığı görüntüde, Putin'in köprü üzerinde araba sürdüğüne dair kareler yer aldı. Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Moskova, saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 18:50
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Putin’den gövde gösterisi: Vurulan Kerç Köprüsü üzerinde araç kullandı

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, 8 Ekim'de bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu.

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Putin’den gövde gösterisi: Vurulan Kerç Köprüsü üzerinde araç kullandı

Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Putin’den gövde gösterisi: Vurulan Kerç Köprüsü üzerinde araç kullandı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu aynı gün açıklamıştı.

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Putin’den gövde gösterisi: Vurulan Kerç Köprüsü üzerinde araç kullandı

Putin, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını 9 Ekim'de bildirmişti.

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Putin’den gövde gösterisi: Vurulan Kerç Köprüsü üzerinde araç kullandı

Putin'in 2018'de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.