06 Aralık 2022, Salı
İngiltere’nin 70 yıllık hükümdarı! Kraliçe 2. Elizabeth’in kendi başına verdiği gizli sağlık savaşı! Gerçek ölüm sebebi...
70 senelik tahtın ardından 96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili bilinmeyen gerçekler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle son zamanlarında sağlığına dair birçok spekülasyona maruz kalan Kraliçe Elizabeth'in sırlarını, eşi Prens Philip'in arkadaşı yeni kitabında satır satır anlattı. Meğer gerçek ölüm sebebi...
Giriş Tarihi: 06.12.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 10:54
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