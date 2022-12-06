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İngiltere’nin 70 yıllık hükümdarı! Kraliçe 2. Elizabeth’in kendi başına verdiği gizli sağlık savaşı! Gerçek ölüm sebebi...

70 senelik tahtın ardından 96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili bilinmeyen gerçekler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle son zamanlarında sağlığına dair birçok spekülasyona maruz kalan Kraliçe Elizabeth'in sırlarını, eşi Prens Philip'in arkadaşı yeni kitabında satır satır anlattı. Meğer gerçek ölüm sebebi...

Giriş Tarihi: 06.12.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 10:54
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İngiltere’nin 70 yıllık hükümdarı! Kraliçe 2. Elizabeth’in kendi başına verdiği gizli sağlık savaşı! Gerçek ölüm sebebi...

Kimse bilmeden sağlık savaşı vermiş! Ölümünün ardından Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili bilinmeyenler teker teker ortaya çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İngiltere’nin 70 yıllık hükümdarı! Kraliçe 2. Elizabeth’in kendi başına verdiği gizli sağlık savaşı! Gerçek ölüm sebebi...

En uzun süre tahtta oturan hükümdarlardan biri olan Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe'nin ölüm kağıdına da ölüm sebebi 'yaşlılık' olarak yazıldı. Elizabeth'in ölümünün peşinden sağlığıyla ile ilgili iddialara yenileri eklenmeye devam ediyor.

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İngiltere’nin 70 yıllık hükümdarı! Kraliçe 2. Elizabeth’in kendi başına verdiği gizli sağlık savaşı! Gerçek ölüm sebebi...

KRALİÇE'NİN SON GÜNLERİ

Kraliçe Elizabeth'in merhum eşi Prens Philip'in arkadaşının yazdığı yeni bir kitap, Kraliçe'nin son günlerine değiniyor.

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İngiltere’nin 70 yıllık hükümdarı! Kraliçe 2. Elizabeth’in kendi başına verdiği gizli sağlık savaşı! Gerçek ölüm sebebi...

HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gyles Brandreth'in yazdığı Elizabeth: An Intimate Portrait adlı kitapta Kraliçe Elizabeth'in aslında kemik kanserinden muzdarip olduğu ifade ediliyor.

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İngiltere’nin 70 yıllık hükümdarı! Kraliçe 2. Elizabeth’in kendi başına verdiği gizli sağlık savaşı! Gerçek ölüm sebebi...

"Kraliçe'nin bir tür miyelom (kemik iliği kanseri) olduğunu duymuştum, bu onun yorgunluğunu, kilo kaybını ve hayatının son bir yılı boyunca sık sık duyduğumuz "hareket etme sorunlarını" açıklıyor" diyen Brandreth, sözlerine şöyle devam etti:"Miyelomun en yaygın semptomu, özellikle pelvis ve bel bölgesinde oluşan kemik ağrısıdır ve multipl miyelom, sıklıkla yaşlıları etkileyen bir hastalıktır. Şu anda bilinen bir tedavisi yok, ancak bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olan ilaçlar ve kemiklerin zayıflamasını önlemeye yardımcı olan ilaçlarla yapılan tedavi, semptomların şiddetini azaltabilir ve hastanın hayatta kalma süresini aylar veya iki ila üç yıla kadar uzatabilir."