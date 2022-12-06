İngiltere’nin 70 yıllık hükümdarı! Kraliçe 2. Elizabeth’in kendi başına verdiği gizli sağlık savaşı! Gerçek ölüm sebebi...

"Kraliçe'nin bir tür miyelom (kemik iliği kanseri) olduğunu duymuştum, bu onun yorgunluğunu, kilo kaybını ve hayatının son bir yılı boyunca sık sık duyduğumuz "hareket etme sorunlarını" açıklıyor" diyen Brandreth, sözlerine şöyle devam etti:"Miyelomun en yaygın semptomu, özellikle pelvis ve bel bölgesinde oluşan kemik ağrısıdır ve multipl miyelom, sıklıkla yaşlıları etkileyen bir hastalıktır. Şu anda bilinen bir tedavisi yok, ancak bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olan ilaçlar ve kemiklerin zayıflamasını önlemeye yardımcı olan ilaçlarla yapılan tedavi, semptomların şiddetini azaltabilir ve hastanın hayatta kalma süresini aylar veya iki ila üç yıla kadar uzatabilir."