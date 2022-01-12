Protestocular parlamentoyu basmaya çalıştı | Bulgaristan’da sokaklar karıştı

BAŞBAKAN PEKOV'DAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Çıkan olaylarda aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Protestocular geri püskürtülürken, polis parlamento binasını kordon altına aldı. Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu olduğu gerekçesiyle karantinaya girdiği evinden açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ise protestoculara sükunet çağrısında bulundu.