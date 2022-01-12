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İngiltere'yi karıştıran parti! İstifa sesleri yükseliyor: Boris Johnson'dan yeni açıklama
Koronavirüs karantiları sırasında Downing Caddesi'nde bir partiye katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede büyük tepkiyle karşılaştı. Muhalefet, Başbakan'ın bir an evvel istifa etmesini isterken, Johnson'dan yeni bir açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 12.01.2022 16:51Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 16:51