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İngiltere'yi karıştıran parti! İstifa sesleri yükseliyor: Boris Johnson'dan yeni açıklama

Koronavirüs karantiları sırasında Downing Caddesi'nde bir partiye katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede büyük tepkiyle karşılaştı. Muhalefet, Başbakan'ın bir an evvel istifa etmesini isterken, Johnson'dan yeni bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 16:51
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İngiltere’yi karıştıran parti! İstifa sesleri yükseliyor: Boris Johnson’dan yeni açıklama

Bu hafta üst düzey bir danışmandan Johnson'a, Mayıs 2020'de Başbakan'ın Downing Caddesi'ndeki konutunun dışındaki bahçede yapılacak ve 'kendi içkinizi getirin' notu düşülen 100 kişilik bir etkinliğe davet eden bir e-posta geldi. O sırada, İngiliz salgın kurallarına göre açık havada toplu görüşmeler yasaktı.

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İngiltere’yi karıştıran parti! İstifa sesleri yükseliyor: Boris Johnson’dan yeni açıklama

Metropolitan Polisi konuyla ilgili olarak hükümetle temas halinde olduğunu belirtti ancak Kovid-19 kurallarının ihlal edildiğine ilişkin bir soruşturma açlııp açılmadığı hakkında bilgi vermedi.

Mayıs 2020 ile Aralık 2021 arasında çeşitli sokağa çıkma yasakları sırasında Downing Caddesi'nde başka beş sosyal görüşmenin daha gerçekleştiğinin bildirilmesinin ardından, kıdemli bir memur tarafından yürütülen bir iç soruşturma halihazırda devam ediyor.

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İngiltere’yi karıştıran parti! İstifa sesleri yükseliyor: Boris Johnson’dan yeni açıklama

KENDİ PARTİSİ ARKASINDA

Johnson'ın başında olduğu Muhafazakar Parti'den Bakan Michael Ellis Salı günü Avam Kamarası'na verdiği demeçte, "Başbakan hiçbir yere gitmiyor" dedi.

Muhafazakar Parti'nin kıdemli bir üyesi, Johnson'ın görevden alınma olasılığını düşük gördüğünü belirtti.

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İngiltere’yi karıştıran parti! İstifa sesleri yükseliyor: Boris Johnson’dan yeni açıklama

JOHNSON ÖZÜR DİLEDİ: ÇOK PİŞMANIM

Boris Johnson bugün nihayet sokağa çıkma yasağının zirvesinde Downing Caddesi bahçesinde bir 'partiye' gittiğini itiraf etti ancak bunun 'teknik olarak' kurallara uygun olduğunu savundu.

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İngiltere’yi karıştıran parti! İstifa sesleri yükseliyor: Boris Johnson’dan yeni açıklama

Johnson, Mayıs 2020'deki etkinlikteki personele 'teşekkür etmek' istediğini ancak 'bunun olmaması gerektiğini kabul ettiğini söyledi.