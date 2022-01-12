İngiltere’yi karıştıran parti! İstifa sesleri yükseliyor: Boris Johnson’dan yeni açıklama

Metropolitan Polisi konuyla ilgili olarak hükümetle temas halinde olduğunu belirtti ancak Kovid-19 kurallarının ihlal edildiğine ilişkin bir soruşturma açlııp açılmadığı hakkında bilgi vermedi.

Mayıs 2020 ile Aralık 2021 arasında çeşitli sokağa çıkma yasakları sırasında Downing Caddesi'nde başka beş sosyal görüşmenin daha gerçekleştiğinin bildirilmesinin ardından, kıdemli bir memur tarafından yürütülen bir iç soruşturma halihazırda devam ediyor.