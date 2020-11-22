Pakistan'da akılalmaz olay! On binlerce kişi akın etti! Koronavirüsü zerre umursamadılar

Koronavirüs vakalarının yeniden artış gösterdiği Pakistan'da önlemleri hiçe sayan önemli bir olay yaşandı. Ülkedeki bir partinin lideri kalp krizinden ölünce cenazesine onbinlerce insan katıldı. Adını açıklamayan yetkililer katılımın 200 bine ulaştığını aktardı. Lahor'da köprüler, tarlalar ve yollar insanla doldu.