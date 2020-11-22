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22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Pakistan'da akılalmaz olay! On binlerce kişi akın etti! Koronavirüsü zerre umursamadılar Pakistan'da akılalmaz olay! On binlerce kişi akın etti! Koronavirüsü zerre umursamadılar
Koronavirüs vakalarının yeniden artış gösterdiği Pakistan'da önlemleri hiçe sayan önemli bir olay yaşandı. Ülkedeki bir partinin lideri kalp krizinden ölünce cenazesine onbinlerce insan katıldı. Adını açıklamayan yetkililer katılımın 200 bine ulaştığını aktardı. Lahor'da köprüler, tarlalar ve yollar insanla doldu.
Giriş Tarihi: 22.11.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 13:36 Pakistan Tahrik-i Lebbeyk partisinin 54 yaşındaki lideri Hadim Hüseyin Rizvi, Perşembe günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. GALERİ DEVAM EDİYOR Pakistan'da bu ay coronavirüs enfeksiyonlarında büyük artış görüldü ve hükümet, ülkenin vakalarda üç aylık bir durgunluğun ardından "ikinci dalga"ya maruz kaldığını ilan ederek büyük etkinlikleri ve toplantıları yasakladı. Hürriyet'te yer alan bilgilere göre ülkede yükselen corona virüs vakalarının ardından hükümetin büyük halka açık toplantılara getirdiği yasağa meydan okuyan on binlerce kişi Cumartesi günü, Pakistanlı bir din adamının doğudaki Lahor kentinde düzenlenen cenazesine katıldı. Cumartesi günü yayınlanan resmi verilere göre 2 bin 843 kişide corona virüs görüldü ve son 24 saat içinde virüs nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi. Açıklanan bu verilerin her ikisi de salgının zirve yaptığı Temmuz ayından bu yana bir günde görülen en yüksek rakam. Ülkedeki corona virüs kısıtlamalarına rağmen, on binlerce kişinin hayatını kaybeden Rizvi'nin yasını tuttuğu ortaya çıktı ve cenazeyi düzenleyenler, hükümetin toplanmaya herhangi bir kısırlama getirildiğini söylemediğini ileri sürdü.