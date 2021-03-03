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Yürüyüşe çıktı hayatı değişti! Değeri dudak uçuklattı

Tayland'da sahilde bulunan evinin yakınlında yürüyüş yapan bir kadın, balina kusmuğu buldu. Balina kusmuğunun 185 bin sterlin (1 milyon 877 bin TL) değerinde olabileceği ifade edildi. Öte yandan yerel medya, parfüm endüstrisinde kullanılan ve oldukça nadir olan balina kusmuğunun gerçek olup olmadığının uzmanlar tarafından teyit edilmesi gerektiğini yazdı.

Giriş Tarihi: 03.03.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 16:26
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Yürüyüşe çıktı hayatı değişti! Değeri dudak uçuklattı

Tayland'ın Nakhon Si Thammarat ilind sahilde bulunan evinin yakınlarında yürüyüşe çıkan Siriporn Niamrin (49), su kenarında büyük bir cisim gördü.

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Yürüyüşe çıktı hayatı değişti! Değeri dudak uçuklattı

Cismi inceleyen Niamrin, bunun bir balina kusmuğu olabileceğinin farkına varınca onu alarak evine götürdü. Bulduğu cismi komşularına gösteren Niamrin, cismin ambergis olarak da bilinen oldukça nadir görülen balina kusmuğu olduğunu anladı.

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Yürüyüşe çıktı hayatı değişti! Değeri dudak uçuklattı

YİNE DE UZMANLARIN TEYİT ETMESİ GEREKİYOR

Yerel medya, parfüm endüstrisinde kullanılan ve oldukça nadir olan balina kusmuğunun gerçek olup olmadığının uzmanlar tarafından teyit edilmesi gerektiğini yazdı.

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Yürüyüşe çıktı hayatı değişti! Değeri dudak uçuklattı

Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Niamrin, "Böylesine büyük bir parça bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım bana para getirir. Evimde güvende tutuyorum ve yerel belediyeden kontrol etmeleri için gelip bakmalarını istedim" ifadelerine yer verildi.

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Yürüyüşe çıktı hayatı değişti! Değeri dudak uçuklattı

YOLDA YÜRÜRKEN BULDU! İÇİNDEN SERVET ÇIKTI!

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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