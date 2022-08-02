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Haberler Galeri Pelosi Tayvan’da!!! SON DAKİKA: Çin ve ABD ordusu Tayvan’da kafa kafaya! Bölgede büyük askeri hareketlilik…

Pelosi Tayvan’da!!! SON DAKİKA: Çin ve ABD ordusu Tayvan’da kafa kafaya! Bölgede büyük askeri hareketlilik…

SON DAKİKA! Çin ile ABD'yi Tayvan'da kafa kafaya getirecek belki de bir savaşa neden olabilecek gelişme yaşandı. Çin'in tüm uyarılarına rağmen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Pelosi'nin ziyaretine dair ilk açıklama geldi. Tayvan, ziyaret nedeniyle ordusunu teyakkuza geçirdi. Çin'in Liaoning ve Şandong uçak gemileri limanlarından ayrıldı. Tayvan'ın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinde, kara yollarında hareket Çin askeri konvoylarının sıra halinde plajlardan geçen tankların görüntüleri sosyal medyada yayıldı. ABD'nin Ronald Reagan uçak gemisi, Tayvan'ın güneydoğusundaki Filipinler Denizi'nde seyrediyor...

Giriş Tarihi: 02.08.2022 18:12 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 19:10
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Pelosi Tayvan’da!!! SON DAKİKA: Çin ve ABD ordusu Tayvan’da kafa kafaya! Bölgede büyük askeri hareketlilik…

SON DAKİKA HABERİ: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan ziyareti için bölgede…

Bu ziyaret öncesi ve sonrası Çin, ABD ve Tayvan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki hareketliliğinin arttığı bildirildi.

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Pelosi Tayvan’da!!! SON DAKİKA: Çin ve ABD ordusu Tayvan’da kafa kafaya! Bölgede büyük askeri hareketlilik…

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Tayvan'a ulaştı.

İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret gerçekleşmiş oldu.

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Pelosi Tayvan’da!!! SON DAKİKA: Çin ve ABD ordusu Tayvan’da kafa kafaya! Bölgede büyük askeri hareketlilik…

Uçuş takip sitesi Flight Radar-24'ün verilerine göre, Pelosi ve beraberindekileri taşıyan "Boeing C-40" tipi askeri uçak, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra kuzey istikametinde Güney Çin Denizi'ne ilerlemek yerine Endonezya'nın Borneo Adası üzerinden doğuya, ardından Filipinlerin doğu kıyısını takip ederek kuzeye hareket etti.

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Pelosi Tayvan’da!!! SON DAKİKA: Çin ve ABD ordusu Tayvan’da kafa kafaya! Bölgede büyük askeri hareketlilik…

Ardından Filipinler Denizi'nden kuzeybatıya ilerleyen uçak, Tayvan hava sahasına doğudan girerek Taipei'deki Songşan Havaalanı'na indi.

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Pelosi Tayvan’da!!! SON DAKİKA: Çin ve ABD ordusu Tayvan’da kafa kafaya! Bölgede büyük askeri hareketlilik…

ÇİN'DEN İLK TEPKİ!

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Pelosi'nin devasa siyasi provokasyon oluşturan Tayvan ziyaretine yanıt olarak, devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız, bunun sonuçları ABD ve Taipei'nin sorumluluğunda olacaktır." açıklamasını yaptı ve ABD'ye açık kart oynayarak gözdağı verdi.