Pelosi Tayvan’da!!! SON DAKİKA: Çin ve ABD ordusu Tayvan’da kafa kafaya! Bölgede büyük askeri hareketlilik…

SON DAKİKA! Çin ile ABD'yi Tayvan'da kafa kafaya getirecek belki de bir savaşa neden olabilecek gelişme yaşandı. Çin'in tüm uyarılarına rağmen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Pelosi'nin ziyaretine dair ilk açıklama geldi. Tayvan, ziyaret nedeniyle ordusunu teyakkuza geçirdi. Çin'in Liaoning ve Şandong uçak gemileri limanlarından ayrıldı. Tayvan'ın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinde, kara yollarında hareket Çin askeri konvoylarının sıra halinde plajlardan geçen tankların görüntüleri sosyal medyada yayıldı. ABD'nin Ronald Reagan uçak gemisi, Tayvan'ın güneydoğusundaki Filipinler Denizi'nde seyrediyor...