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Kripto kraliçesi FBI'ın en çok aranan listesine girdi! Başına konulan ödül de belli oldu

Kripto paraların ilk çıktığı sırada OneCoin firmasını kuran ve yüzlerce insanı 4 milyar dolardan fazla dolandıran kripto kraliçesi Ruja Ignatova, FBI tarafından 'en çok aranan ilk 10 kişi' listesine girdi. 2016 yılında bindiği bir uçakla sırra kadem basan Ignatova'nın başına da 100 bin dolar ödül konuldu.

Giriş Tarihi: 24.01.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 13:18
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Kripto kraliçesi FBI’ın en çok aranan listesine girdi! Başına konulan ödül de belli oldu

OneCoin dolandırıcılığı ile 4 milyar doları alıp kayıplara karışan "kripto kraliçesi" Ruja Ignatova, FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesine girdi.

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Kripto kraliçesi FBI’ın en çok aranan listesine girdi! Başına konulan ödül de belli oldu

Ignatova'nın yakalanması yönünde bilgi vereceklere 100 bin dolar ödül verileceği duyuruldu. Ignatova'nın birçok yatırımcıyı 4 milyar dolardan fazla dolandırdığı biliniyor.

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Kripto kraliçesi FBI’ın en çok aranan listesine girdi! Başına konulan ödül de belli oldu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), "OneCoin" adlı sahte kripto para birimi ile bazıları ABD vatandaşı olan yatırımcıların 4 milyar dolarını alarak kaçan Bulgaristan doğumlu Ruja Ignatova'nın "en çok aranan 10 kaçak listesine" alındığını açıkladı.

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Kripto kraliçesi FBI’ın en çok aranan listesine girdi! Başına konulan ödül de belli oldu

FBI'ın New York'taki sorumlu müdür yardımcısı Michael Driscoll düzenlediği basın toplantısında, Ignatova'nın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verene 100 bin dolar ödül vereceğini ifade etti.

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Kripto kraliçesi FBI’ın en çok aranan listesine girdi! Başına konulan ödül de belli oldu

FBI'ın aranan listesinde ise dolandırıcı ile ilgili şu ifadeler var:
"Silahlı ya da muhafızlarla birlikte seyahat ediyor olabilir. Estetik ameliyat geçirmiş ya da benzer bir yolla görüntüsünü değiştirdiği düşünülüyor"