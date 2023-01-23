23 Ocak 2023, Pazartesi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy eski İngiltere Başbakanı Johnson'u Kiev'de ağırladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya, Rusya'yla devam eden savaşını 2023'te bitirebilmesi için destek vereceklerini belirtti. Johnson, savaşta Ukrayna'nın zafer elde edebilmesi için Ukrayna tarafına gerekli tüm silahların derhal sağlanması gerektiğini savunarak, "Bu, tankların sağlanması gerektiği anlamına geliyor." dedi.
Giriş Tarihi: 23.01.2023 01:02 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 01:07
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