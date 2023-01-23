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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy eski İngiltere Başbakanı Johnson'u Kiev'de ağırladı

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya, Rusya'yla devam eden savaşını 2023'te bitirebilmesi için destek vereceklerini belirtti. Johnson, savaşta Ukrayna'nın zafer elde edebilmesi için Ukrayna tarafına gerekli tüm silahların derhal sağlanması gerektiğini savunarak, "Bu, tankların sağlanması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Giriş Tarihi: 23.01.2023 01:02 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 01:07
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy eski İngiltere Başbakanı Johnson’u Kiev’de ağırladı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de görüşen Johnson, Taras Şevçenko Kiev Ulusal Üniversitesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya gelerek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy eski İngiltere Başbakanı Johnson’u Kiev’de ağırladı

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, 2023'te söz konusu savaşta kazanmalarının mümkün olduğunu, bunun için uluslararası yardımların önemli olduğunu vurguladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy eski İngiltere Başbakanı Johnson’u Kiev’de ağırladı

Ukrayna ordusu personelinin ikmali ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, askerlerin korunmasının kendisi için öncelikli olduğuna işaret etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy eski İngiltere Başbakanı Johnson’u Kiev’de ağırladı

"SAVAŞIN BİTMESİ DÜNYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili soruları yanıtlayan Johnson, savaşın kısa bir süre içinde bitmesi gerektiğini belirtti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy eski İngiltere Başbakanı Johnson’u Kiev’de ağırladı

Savaşın bitmesinin, Ukrayna, Rusya ve tüm dünya için önemli olduğuna dikkati çeken Johnson, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, dostlarınız, 2023'te bu savaşı bir an önce bitirmenize yardımcı olacağız. Çünkü bu dünya için en iyisi olacak. İnsanlar ölmesin. Ukrayna için ve açıkçası Rus halkı için de daha iyi olacak. Bunu şimdiden bitirelim."