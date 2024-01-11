Katliam destekçisi Starbucks’a bir dava daha! Cinsel taciz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti

Katil İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı soykırımı destekleyen ve çocuk işçi ile cinsel taciz skandallarıyla gündeme gelen ABD'li kahve devi Starbucks'a bir şok daha. Tüm dünyada boykot edilen Starbucks'a ABD'de Ulusal Tüketiciler Birliği, "müşteriyi aldattığı" iddiasıyla dava açtı.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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