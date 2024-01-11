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Haberler Galeri Katliam destekçisi Starbucks’a bir dava daha! Cinsel taciz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti

Katliam destekçisi Starbucks’a bir dava daha! Cinsel taciz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti

Katil İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı soykırımı destekleyen ve çocuk işçi ile cinsel taciz skandallarıyla gündeme gelen ABD'li kahve devi Starbucks'a bir şok daha. Tüm dünyada boykot edilen Starbucks'a ABD'de Ulusal Tüketiciler Birliği, "müşteriyi aldattığı" iddiasıyla dava açtı.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:11
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Katliam destekçisi Starbucks’a bir dava daha! Cinsel taciz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti

ABD'li kahve devi Starbucks, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, cinsel taciz ve saldırı skandallarıyla gündeme geldi. Defalarca kez insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanan kahve zinciri, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma da destek verdi.

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Katliam destekçisi Starbucks’a bir dava daha! Cinsel taciz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti

Tüm dünyada uygulanan boykotla ciddi oranda zarar eden Starbucks'a ABD Ulusal Tüketiciler Birliği'nden (NCL) yeni bir dava geldi.

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Katliam destekçisi Starbucks’a bir dava daha! Cinsel taciz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti

NCL'den yapılan açıklamada, Starbucks'ın, etik kahve ve çay tedarikinde bulunduğunu iddia ettiği ancak gerçekte şirketin pazarlamasının tüketicileri yanılttığı belirtildi.

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Katliam destekçisi Starbucks’a bir dava daha! Cinsel taciz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti

Starbucks'ın kahve ve çay çiftlikleri ile kooperatiflerden yaptığı alımlar hakkında bilgi paylaşmada başarısız olduğu öne sürülen açıklamada, açılan davada şirketin söz konusu ihlalleri yapan yerlerden ürün aldığına dair kanıtların detaylandırıldığı bildirildi.

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Katliam destekçisi Starbucks’a bir dava daha! Cinsel taciz ve çocuk işçi skandallarıyla gündeme gelmişti

Açıklamada ifadelerine yer verilen NCL Üst Yöneticisi Sally Greenberg, Starbucks'ın market raflarında duran her kahve paketinde müşterilerine yalan söylediğini iddia etti.