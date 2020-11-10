Partide katliam! Anlattıkları dehşete düşürdü...

Rusya'da kan donduran bir olay meydana geldi. Yekaterinburg kentinde bir bilgisayar bağımlısı, parti verdiği evde üç kişiyi vahşice öldürürken, 16 yaşındaki bir kız katliamdan cesetlerin arasında ölü yaparak kurtuldu. Kurtulan kızın anlattıkları dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 06:53 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 06:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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