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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Partide katliam! Anlattıkları dehşete düşürdü... Rusya'da kan donduran bir olay meydana geldi. Yekaterinburg kentinde bir bilgisayar bağımlısı, parti verdiği evde üç kişiyi vahşice öldürürken, 16 yaşındaki bir kız katliamdan cesetlerin arasında ölü yaparak kurtuldu. Kurtulan kızın anlattıkları dehşete düşürdü. Giriş Tarihi: 10.11.2020 06:53 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 06:58
Rusya parti katliamının şokunu yaşarken, kan donduran olaya ilişkin ayrıntılar dünya medyasına yansımaya devam ediyor... (Soldan sağa Mariya Kosintseva, Viktorya Paustovskaya ve Polina Bardina)
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğu tespit edilen Dimitri Zaharov adlı 34 yaşındaki zanlı, parti verdiği evde 18 yaşındaki Polina Bardina, 32 yaşındaki Anton Anisimov ve 36 yaşındaki Oleg Bregnev'i silahla öldürdü. (Fotoğraf, Polina Bardina'ya ait)
17 yaşındaki Vioktorya Paustovskaya ise karnından yaralansa da sürünerek mutfaktan banyoya geçmeyi başardı. 16 yaşındaki Mariya Kosintseva ise kan gölüne dönen evden cesetlerin arasında ölü taklidi yaparak kurtuldu.
İki genç kız polis gelene kadar sığındıkları yerden sosyal medya mesajlarıyla yardım istedi. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; Kosintseva, "Ölü numarası yaptık ve cesetlerin altından çıkmaya korktum" dedi. (Fotoğraftaki katil zanlısı Dimitri Zaharov)
Üç genç kızın yaşıtlarıyla takılmaktan sıkıldıkları için sosyal medya üzerinden tanıştıkları üç erkekle buluştukları, olay öncesinde ise cinsel tacize uğramadıkları öğrenildi.