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Dehşet görüntüler televizyonda yayınladı! Milyonlarcası öldürülecek...

Danimarka alarma geçmiş durumda. Ülkede 12 kişide SARS-Cov-2'nin mutasyona uğramış hali olan "Cluster-5" virüsü tespit edildi. Virüsün çiftliklerde vizonlardan insana geçtiği düşünülüyor.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 09:20
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Dehşet görüntüler televizyonda yayınladı! Milyonlarcası öldürülecek...

Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi. 4 Kasım'da yapılan açıklamada, virüsün yayılmasının engellenmesi için Danimarka'daki vizon popülasyonunun azaltılacağı açıklanmıştı.

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Dehşet görüntüler televizyonda yayınladı! Milyonlarcası öldürülecek...

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 17 milyon vizonun öldürüleceği tahmin edilirken, Danimarka'dan dehşet verici fotoğraflar geldi.

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Dehşet görüntüler televizyonda yayınladı! Milyonlarcası öldürülecek...

Danimarka televizyonu, gazla zehirlenerek öldürülen ve bir kepçeyle yakılmak üzere üzere yığınlar halinde toplanan vizonların görüntülerini yayınladı.

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Dehşet görüntüler televizyonda yayınladı! Milyonlarcası öldürülecek...

Şimdiye kadar 1.2 milyon vizonun öldürüldüğü açıklandı.

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Dehşet görüntüler televizyonda yayınladı! Milyonlarcası öldürülecek...

Hayvan hakları grupları, vizon çiftliklerinin kapatılmasını olumlu karşılıyor.