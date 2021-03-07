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Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin! Yoğun ilgi gösterildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Erbil kentindeki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine iştirak etti. Irak temaslarının üçüncü gününde sabah saatlerinde geldiği Erbil'den Musul'a geçerek kent merkezinde ve Karakuş ilçesinde düzenlenen ayinlere katılan Papa, öğleden sonra Erbil'e geri döndü. Papa, Erbil'de Hristiyanların yoğun olduğu Aynkava Mahallesi'nde cadde boyunca toplanan kalabalığı selamladıktan sonra Franso Hariri Stadyumu'na geçti. Yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı stadyumda, buluşma törenine gelenleri selamlayan Papa için ilahiler seslendirildi.

Giriş Tarihi: 07.03.2021 19:15 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 19:15
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Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin! Yoğun ilgi gösterildi
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Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin! Yoğun ilgi gösterildi
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Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin! Yoğun ilgi gösterildi
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Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin! Yoğun ilgi gösterildi
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Papa'dan Erbil'de 10 bin kişilik ayin! Yoğun ilgi gösterildi
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