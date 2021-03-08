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NASA'dan flaş 'dünyada yaşam bitecek' açıklaması! Dünyada yaşam bitecek mi?

"Dünya yok olacak" iddialarına bir yenisi de NASA ekibi tarafından geldi. Güneş'i işaret eden NASA ekibi, radyasyon nedeniyle dünyadaki oksijenin zamanla biteceğini belirtti. NASA ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Dünyada yaşam 1 milyar yıl sonra yok olacak" denildi.

Giriş Tarihi: 08.03.2021 09:27
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NASA'dan flaş 'dünyada yaşam bitecek' açıklaması! Dünyada yaşam bitecek mi?

NASA ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda dünyanın sonunun geldiğini belirtti. Yapılan açıklamada Güneş'in dünyada oksijeni tüketeceği belirtildi. NASA'da yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi.

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NASA'dan flaş 'dünyada yaşam bitecek' açıklaması! Dünyada yaşam bitecek mi?

Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti.

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NASA'dan flaş 'dünyada yaşam bitecek' açıklaması! Dünyada yaşam bitecek mi?

Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.

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NASA'dan flaş 'dünyada yaşam bitecek' açıklaması! Dünyada yaşam bitecek mi?

Yayımlanan makalereye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.

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NASA'dan flaş 'dünyada yaşam bitecek' açıklaması! Dünyada yaşam bitecek mi?

Yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.

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