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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri NASA'dan flaş 'dünyada yaşam bitecek' açıklaması! Dünyada yaşam bitecek mi? NASA'dan flaş 'dünyada yaşam bitecek' açıklaması! Dünyada yaşam bitecek mi?
"Dünya yok olacak" iddialarına bir yenisi de NASA ekibi tarafından geldi. Güneş'i işaret eden NASA ekibi, radyasyon nedeniyle dünyadaki oksijenin zamanla biteceğini belirtti. NASA ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Dünyada yaşam 1 milyar yıl sonra yok olacak" denildi.
Giriş Tarihi: 08.03.2021 09:27
NASA ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda dünyanın sonunun geldiğini belirtti. Yapılan açıklamada Güneş'in dünyada oksijeni tüketeceği belirtildi. NASA'da yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti.
Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.
Yayımlanan makalereye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijenleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor.
Yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.