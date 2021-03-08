NASA'dan flaş 'dünyada yaşam bitecek' açıklaması! Dünyada yaşam bitecek mi?

"Dünya yok olacak" iddialarına bir yenisi de NASA ekibi tarafından geldi. Güneş'i işaret eden NASA ekibi, radyasyon nedeniyle dünyadaki oksijenin zamanla biteceğini belirtti. NASA ekibi tarafından yapılan açıklamada, "Dünyada yaşam 1 milyar yıl sonra yok olacak" denildi.