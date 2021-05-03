Özel kuvvetler için yeni dönem: Jet suit | İngiltere’de 42 komando jet motorlu uçuş kostümünü denedi

İngiltere'de jet kıyafet geliştiren Gravity Industries şirketi ile kraliyet denizcileri ortak bir çalışma yürüttü. Firmanın ürettiği kıyafeti 42 İngiliz komandosu denedi. Ortaya inanması güç görüntüler çıktı. Uçan askerleri görenler gözlerine inanamadı. Öte yandan bu gelişme birçok özel kuvvet için bir devrim olarak görülüyor. İşte o anlar…