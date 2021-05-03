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Haberler Galeri Özel kuvvetler için yeni dönem: Jet suit | İngiltere’de 42 komando jet motorlu uçuş kostümünü denedi

Özel kuvvetler için yeni dönem: Jet suit | İngiltere’de 42 komando jet motorlu uçuş kostümünü denedi

İngiltere'de jet kıyafet geliştiren Gravity Industries şirketi ile kraliyet denizcileri ortak bir çalışma yürüttü. Firmanın ürettiği kıyafeti 42 İngiliz komandosu denedi. Ortaya inanması güç görüntüler çıktı. Uçan askerleri görenler gözlerine inanamadı. Öte yandan bu gelişme birçok özel kuvvet için bir devrim olarak görülüyor. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 03.05.2021 19:18 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 19:56
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Özel kuvvetler için yeni dönem: Jet suit | İngiltere’de 42 komando jet motorlu uçuş kostümünü denedi

Şirketin kurucusu uçan İngiliz olarak da bilinen Richard Browning, Hollanda Deniz Özel Harekat Kuvvetleri ile bir iş birliğine gitti, asker kıyafetini ve yeni tasarlanan jetpack'i giydi.

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Özel kuvvetler için yeni dönem: Jet suit | İngiltere’de 42 komando jet motorlu uçuş kostümünü denedi

İngiliz basını, donanma askerlerinin hayata geçirdiği dudak uçuklatan yeni testi "Bir kuş mu? Bir uçak mı? Hayır, o bir uçan denizci" başlığıyla okurlarına duyurdu.

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Özel kuvvetler için yeni dönem: Jet suit | İngiltere’de 42 komando jet motorlu uçuş kostümünü denedi

Bilim kurgu filmlerini andıran görüntülerde, jetpack giyen bir İngiliz komandosu bottan havalanıp donanma gemisi HMS Tamar'ın güvertesine iniş yaptı.

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Özel kuvvetler için yeni dönem: Jet suit | İngiltere’de 42 komando jet motorlu uçuş kostümünü denedi

Test kaydında, Gravity Jet Suit adı verilen ekipmanı giyen komando Manş Denizi'ndeki gemiden tekrar havalanıp bu kez bota kolaylıkla indi.

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Özel kuvvetler için yeni dönem: Jet suit | İngiltere’de 42 komando jet motorlu uçuş kostümünü denedi

Nefeslerin tutulduğu operasyon sırasında, güverteye inen uçan askerin halat sarkıtıp botla savaş gemisine yaklaşan arkadaşlarına yardım ettiği görüldü.