03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Özel kuvvetler için yeni dönem: Jet suit | İngiltere’de 42 komando jet motorlu uçuş kostümünü denedi

Özel kuvvetler için yeni dönem: Jet suit | İngiltere’de 42 komando jet motorlu uçuş kostümünü denedi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2021 19:19
Güncelleme:03.05.2021 19:59
İngiltere'de jet kıyafet geliştiren Gravity Industries şirketi ile kraliyet denizcileri ortak bir çalışma yürüttü. Firmanın ürettiği kıyafeti 42 İngiliz komandosu denedi. Ortaya inanması güç görüntüler çıktı. Uçan askerleri görenler gözlerine inanamadı. Öte yandan bu gelişme birçok özel kuvvet için bir devrim olarak görülüyor. İşte o anlar…

İngiltere'de jet kıyafet geliştiren Gravity Industries şirketi ile kraliyet denizcileri ortak bir çalışma yürüttü.

Firmanın ürettiği kıyafeti 42 İngiliz komandosu denedi. Ortaya inanması güç görüntüler çıktı.

Uçan askerleri görenler gözlerine inanamadı.

Öte yandan Bu birçok özel kuvvet için, bir devrim olarak görülüyor. İşte o anlar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uçan asker dönemi...
"Uçan asker" dönemi...
Sürat teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 26 ölü
Sürat teknesi ile yük gemisi çarpıştı: 26 ölü
ABD’de göçmen teknesi battı: 4 ölü, 27 yaralı
ABD’de göçmen teknesi battı: 4 ölü, 27 yaralı
Şoke eden görüntü! Döverek komaya soktular
Şoke eden görüntü! Döverek komaya soktular
İsrail'den alçaklık! Yaşlı kadın şehit oldu
İsrail'den alçaklık! Yaşlı kadın şehit oldu
Ermeni askerlerin yenilgi acısı!
Ermeni askerlerin yenilgi acısı!
Şaşırtan olay! Süt şişesi...
Şaşırtan olay! Süt şişesi...
Filistinli kadına ateş açtılar
Filistinli kadına ateş açtılar
Akaryakıt istasyonunda patlama
Akaryakıt istasyonunda patlama
Alman basınında panik manşeti
Alman basınında panik manşeti
Dehşete düştüler! Odadan gelen sesler...
Dehşete düştüler! Odadan gelen sesler...
Bisiklet gezintisine zürafa engeli
Bisiklet gezintisine zürafa engeli
Daha Fazla Video Göster