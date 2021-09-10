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ABD mağdurları yarı yolda bıraktı! Ida Kasırgası'nın vurduğu kentte öfke hakim: Yiyecek yardımı bile yapılmadı

ABD'nin güney eyaletlerini vuran Ida Kasırgası'nın yarattığı yıkım, mağdurların hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen afetzedeler kendilerine verilen yardım sözünün hala yerine getirilmemesini eleştirdi. ABD hükümetinin yaşanan felaket karşısında hiçbir yardımda bulunmadığını söyleyen afetzede James Arona "Şu an yatacak evim yok. Otel parası vermiyorlar. Yiyecek yardımı bile yapılmadı." dedi.

Giriş Tarihi: 10.09.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 12:06
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ABD mağdurları yarı yolda bıraktı! Ida Kasırgası’nın vurduğu kentte öfke hakim: Yiyecek yardımı bile yapılmadı

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini vurarak can ve mal kaybına sebep olan İda Kasırgası'nın üzerinden bir haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen afetzedeler kendilerine verilen yardım sözünün hala yerine getirilmemesini eleştirdi.

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ABD mağdurları yarı yolda bıraktı! Ida Kasırgası’nın vurduğu kentte öfke hakim: Yiyecek yardımı bile yapılmadı

"HİÇ KİMSE İRTİBATA GEÇMEDİ"

New Jersey eyaletinin Bergen ilçesinde etkili olan kasırgada su basan evini boşaltmak zorunda kalan Veteriner Hekim Günsu Öcal, bir hafta geçmesine rağmen herhangi bir yardım alamadığını, bu süre zarfında akrabalarının evine geçici kaldığını belirtti.

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ABD mağdurları yarı yolda bıraktı! Ida Kasırgası’nın vurduğu kentte öfke hakim: Yiyecek yardımı bile yapılmadı

1 Eylül gecesi Hackensack kentindeki evinde yakalandığı kasırgada ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Türk vatandaşı Öcal, "O gece oturmuş Türk dizisi seyrediyordum. Sel uyarısından haberim olmadığı için önlem alacak vaktim olmadı.

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ABD mağdurları yarı yolda bıraktı! Ida Kasırgası’nın vurduğu kentte öfke hakim: Yiyecek yardımı bile yapılmadı

Dairem giriş katında olduğundan yağmur suları yarım saatte 1 metreye yükseldi. Baktım boğulacağım üst kattaki komşuya sığındım. Eşyalarımın çoğu kullanılmaz durumda." dedi.

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ABD mağdurları yarı yolda bıraktı! Ida Kasırgası’nın vurduğu kentte öfke hakim: Yiyecek yardımı bile yapılmadı

1969'da veterinerlik doktorası için ABD'ye geldiğini ve 50 seneyi aşkındır yaşadığı ülkede ilk defa böyle bir felaketle karşılaştığını belirten Öcal, sel sularının, yaşadığı sitenin bahçesini göle çevirdiğini, polis ve itfaiye ekiplerinin botla gelerek kendisini kurtardığını söyledi.