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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...

Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki yükselişi, uluslararası arenada da dikkat çekmeye devam ediyor. Dünyanın en prestijli savunma dergilerinden biri olan Defence News'in "Dünyanın En Büyük 100 Savunma Şirketi" listesine bu yıl da Türk şirketleri damga vurdu. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE ve ASFAT, listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı ve önceki yıllara göre sıralamalarını önemli ölçüde yükseltti.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:02
Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye’den büyük başarı: 5 basamak birden...

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi sıralaması açıklandı.


Defense News dergisinin hazırladığı "Defense News Top 100" listesinde, Türkiye'den ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE ve ASFAT gibi beş önemli şirket yer aldı. Bu Türk savunma şirketleri, global arenada büyük bir başarıya imza atarak listede kendilerine yer buldu.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 SAVUNMA ŞİRKETİ

Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye’den büyük başarı: 5 basamak birden...

1. Lockheed Martin

Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye’den büyük başarı: 5 basamak birden...

2. Aviation Industry Corporation of China

Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye’den büyük başarı: 5 basamak birden...

3. RTX

Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye’den büyük başarı: 5 basamak birden...

4. Northrop Grumman