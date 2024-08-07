Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye’den büyük başarı: 5 basamak birden...

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi sıralaması açıklandı.



Defense News dergisinin hazırladığı "Defense News Top 100" listesinde, Türkiye'den ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE ve ASFAT gibi beş önemli şirket yer aldı. Bu Türk savunma şirketleri, global arenada büyük bir başarıya imza atarak listede kendilerine yer buldu.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 SAVUNMA ŞİRKETİ