07 Ağustos 2024, Çarşamba
Dünyanın en iyi 100 Savunma Şirketi belli oldu! Türkiye'den büyük başarı: 5 basamak birden...
Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki yükselişi, uluslararası arenada da dikkat çekmeye devam ediyor. Dünyanın en prestijli savunma dergilerinden biri olan Defence News'in "Dünyanın En Büyük 100 Savunma Şirketi" listesine bu yıl da Türk şirketleri damga vurdu. ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE ve ASFAT, listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı ve önceki yıllara göre sıralamalarını önemli ölçüde yükseltti.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:02