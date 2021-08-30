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Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu

ABD'nin California eyaletinde şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve yüksek sıcaklığın etkisiyle devam eden orman yangınlarında nadir rastlanan alev hortumu görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 30.08.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 13:32
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Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu

California İtfaiyesi tarafından paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarın etkisiyle açık alanda alev hortumu oluştu.

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Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu

Şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve mevsim normalleri üstündeki yüksek sıcaklık sebebiyle hızla büyüyen ve söndürülemeyen orman yangınlarında bu yıl 1.66 milyon dönüm alanın yandığı açıklandı.

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Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu

BÖLGE SAKİNLERİNE UYARI

Yetkililer El Dorado ve Riverside bölgelerinde yeni orman yangınlarının başladığını ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti.

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Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu

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Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu

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