30 Ağustos 2021, Pazartesi
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu
ABD'nin California eyaletinde şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve yüksek sıcaklığın etkisiyle devam eden orman yangınlarında nadir rastlanan alev hortumu görüldü.
Giriş Tarihi: 30.08.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 13:32
- 1
- 7
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu
- 2
- 7
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu
- 3
- 7
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu
- 4
- 7
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu
- 5
- 7
Orman yangınlarında korkunç anlar! Alev hortumu oluştu