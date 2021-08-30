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Avrupa'nın sembol isimlerinden Alitalia'dan flaş karar! Dev şirket uçuşlarını durduruyor

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını başta havayolu taşımacılığı olmak üzere birçok kalemde sektörleri mali anlamda zor duruma düşürdü. Bunun son örneği Avrupa'nın köklü devletlerinden İtalya oldu. 75 yıl önce kurulan İtalyan havayolu taşımacılığının sembol isimlerinden Alitalia, uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 30.08.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 13:59
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Avrupa’nın sembol isimlerinden Alitalia’dan flaş karar! Dev şirket uçuşlarını durduruyor
İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Alitaila, artık bilet düzenlemeyeceğini duyurdu. 15 Ekim'den sonraki uçuşlara bilet satmayı duran Alitaila'nın yerini farklı bir logoya sahip daha küçük bir şirket olan ITA alacak.
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Avrupa’nın sembol isimlerinden Alitalia’dan flaş karar! Dev şirket uçuşlarını durduruyor

75 YIL ÖNCE KURULMUŞTU
CNN'in haberine göre 75 yıl önce kurulan Alitalia, bir zamanlar İtalyanlar tarafından "kanatlı ok" olarak biliniyordu. Uçaklarında İtalyan bayrağı gibi renklendirilmiş büyük 'A' harfli popüler logosu vardı. Bu logo İtalya'nın denizaşırı ülkelerdeki en tanınmış sembollerinden biriydi.

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Avrupa’nın sembol isimlerinden Alitalia’dan flaş karar! Dev şirket uçuşlarını durduruyor
Alitalia, İtalyan tarzı ve yemekleriyle gurur duyuyordu. 1950'lerde uçuş görevlileri, moda evi Sorelle Fontana tarafından tasarlanan zarif üniformalar giyiyordu. Daha sonraki yıllarda Delia Biagiotti, Alberto Fabiani, Renato Balestra ve hatta Giorgio Armani'den oluşan etkileyici bir kadro, şık kıyafetler ve konforlu koltuklar yarattı.
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Avrupa’nın sembol isimlerinden Alitalia’dan flaş karar! Dev şirket uçuşlarını durduruyor

İFLAS KAÇINILMAZ OLDU
Alitalia uzun süredir mali sorunlarla boğuşuyordu. Son 30 yılda İtalya hükümeti, havayolunu yok olmaktan kurtarmak ve çalışanlarını işte tutmak için milyarlarca avro yardımda bulundu.

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Avrupa’nın sembol isimlerinden Alitalia’dan flaş karar! Dev şirket uçuşlarını durduruyor
Şirket Mayıs 2017'de iflas ilan etti. Buna ek olarak, pandeninin ardından şirket iyice zora düştü. 2020'de uzun süre uçuşların olmaması, corona virüsü yasakları gevşedikten sonra ise yolcu sayılarının eski seviyelere dönememesi, iflasın içerisinde olan şirkete tam anlamıyla son noktayı koydu.