30 Ağustos 2021, Pazartesi
Avrupa'nın sembol isimlerinden Alitalia'dan flaş karar! Dev şirket uçuşlarını durduruyor
Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını başta havayolu taşımacılığı olmak üzere birçok kalemde sektörleri mali anlamda zor duruma düşürdü. Bunun son örneği Avrupa'nın köklü devletlerinden İtalya oldu. 75 yıl önce kurulan İtalyan havayolu taşımacılığının sembol isimlerinden Alitalia, uçuşlarını durdurma kararı aldı.
Giriş Tarihi: 30.08.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 13:59
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