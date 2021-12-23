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Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor! Kendini böyle belli ediyor! Tat ve koku kaybı beklemeyin

Son dakika haberine göre: Koronavirüsün en yaygın belirtileri şimdiye kadar şiddetli öksürük, yüksek ateş, tat/koku kaybı ve nefes darlığı olarak biliniyordu ancak yeni varyantlarla beraber yepyeni belirtiler de ortaya çıkmaya başladı. Hızla yayılmaya başlayan Omicron varyantının semptomları ise deltadan daha farklı. Uzmanlar Omicron varyantı için 5-14 günlük sürenin değiştiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 13:10
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Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor! Kendini böyle belli ediyor! Tat ve koku kaybı beklemeyin

İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. İngiliz Mirror'da yer alan habere göre Omicron varyantına yakalanıp yakalanmadığınızı belirlemek için o süre çok önemli... İşte Omicron varyantı belirtileri...

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Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor! Kendini böyle belli ediyor! Tat ve koku kaybı beklemeyin

Hong Kong'da yapılan bir araştırmada Omicron varyantının diğer varyantlardan 70 kat hızlı bulaştığı ortaya çıkarken varyantın akciğerlerde 10 kat daha yavaş ilerlediği ortaya çıktı.

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Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor! Kendini böyle belli ediyor! Tat ve koku kaybı beklemeyin

Omicron varyantının broş ve akciğer dokusundaki ilerlemesini inceleyen bilim insanları bu nedenle hastalığın hafif seyrettiğini ifade etti.

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Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor! Kendini böyle belli ediyor! Tat ve koku kaybı beklemeyin

EN YAYGIN SEMPTOM

Omicron varyantında en yaygın semptomun boğazda kaşıntı olduğuna dikkat çeken uzmanlar bunu burun tıkanıklığı, kuru öksürük ve bel ağrısının takip ettiğini ifade etti. Bunun dışında Omicron'un bir belirtisinin de gece terlemesi olduğu ifade edildi.

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Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor! Kendini böyle belli ediyor! Tat ve koku kaybı beklemeyin

HATIRLATMA DOZU UYARISI

Britanyalı uzmanlar, daha hızlı bulaştığı bilinen Omicron varyantına karşı hatırlatma dozunun ağır hastalığa karşı yüzde 80 etkilili olduğunu tespit etti.