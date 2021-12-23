Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor! Kendini böyle belli ediyor! Tat ve koku kaybı beklemeyin

Son dakika haberine göre: Koronavirüsün en yaygın belirtileri şimdiye kadar şiddetli öksürük, yüksek ateş, tat/koku kaybı ve nefes darlığı olarak biliniyordu ancak yeni varyantlarla beraber yepyeni belirtiler de ortaya çıkmaya başladı. Hızla yayılmaya başlayan Omicron varyantının semptomları ise deltadan daha farklı. Uzmanlar Omicron varyantı için 5-14 günlük sürenin değiştiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 13:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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