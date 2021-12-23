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Doğu Avrupa'da savaş gerginliği! Rusya askerlerini sınıra yığdı

Rusya, NATO'nun korumaya çalıştığı Ukrayna'ya karşı hamle yapmak için hazırlanıyor. ABD'nin direk etki etmek istediği Ukrayna için Rusya Devlet Başkanı Putin geri adım atmadı. Tank ve askerleri sınıra gönderen Putin'in kısa süre içinde saldırı emri vereceği yazıldı. Alman basını dünyanın kilitlendiği Donbass'taki gelişmeleri aktardı.

Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:30
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Doğu Avrupa’da savaş gerginliği! Rusya askerlerini sınıra yığdı

Rusya lideri Vladimir Putin'in geçen hafta talep ettiği güvenlik garantileri Batılı ülkeler ve NATO tarafından kabul edilmeyecek gibi görünüyor, ABD'li yetkililer bunu çoktan açıkladı bile.

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Doğu Avrupa’da savaş gerginliği! Rusya askerlerini sınıra yığdı

Agence France-Presse (AFP), Moskova'nın Batı'nın agresif tutumuna misilleme olarak askeri bir adım atabileceği sinyalini vermesiyle bu hafta tansiyonun zirveye çıktığını aktarıyor.

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Doğu Avrupa’da savaş gerginliği! Rusya askerlerini sınıra yığdı

AFP ayrıca, Putin'in bugün gerçekleşecek geleneksel yıl sonu basın toplantısının Ukrayna savaşı hortlağının belli belirsiz bir şekilde göründüğü döneme denk geldiğini belirtiyor.

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Doğu Avrupa’da savaş gerginliği! Rusya askerlerini sınıra yığdı

Ukrayna sınırına doğru her gün onlarca tank ve zırhlı aracın trenlerle taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, Rus Ria yayın organı dikkat çekici bir habere yer verdi.

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Doğu Avrupa’da savaş gerginliği! Rusya askerlerini sınıra yığdı

Ria'nın haberine göre, ABD'den Javelin tanksavar füze sistemi alan Ukrayna ordusu tatbikat sırasında belirlenen hedefi vuramadı. Söz konusu atış, ilk kez Donbas'ta yapıldı.