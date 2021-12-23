23 Aralık 2021, Perşembe
Doğu Avrupa'da savaş gerginliği! Rusya askerlerini sınıra yığdı
Rusya, NATO'nun korumaya çalıştığı Ukrayna'ya karşı hamle yapmak için hazırlanıyor. ABD'nin direk etki etmek istediği Ukrayna için Rusya Devlet Başkanı Putin geri adım atmadı. Tank ve askerleri sınıra gönderen Putin'in kısa süre içinde saldırı emri vereceği yazıldı. Alman basını dünyanın kilitlendiği Donbass'taki gelişmeleri aktardı.
Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:30
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