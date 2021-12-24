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Haberler Galeri İtalyan hükümeti Kovid-19'a yönelik tedbirleri sıkılaştırdı

İtalyan hükümeti Kovid-19'a yönelik tedbirleri sıkılaştırdı

İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki hızlı artış sebebiyle yayılmanın önüne geçmek için tedbirleri sıkılaştırdı. Açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Kalabalıkların oluşabileceği protesto mitingi, her türlü kutlama etkinliği, dans salonları ve diskoteklerin faaliyetleri 31 Ocak 2022'ye kadar durduruldu.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 01:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 01:34
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İtalyan hükümeti Kovid-19’a yönelik tedbirleri sıkılaştırdı

Ülkede son haftalardaki hızlı vaka artışları sebebiyle Başbakan Mario Draghi başkanlığında akşam saatlerinde toplanan bakanlar kurulu, uzmanların önerileri doğrultusunda alınacak yeni tedbirleri değerlendirdi.

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İtalyan hükümeti Kovid-19’a yönelik tedbirleri sıkılaştırdı

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun, salgında yayılmayı önlemek ve sosyal, ekonomik faaliyetlerin güvenli şekilde devam ettirilmesini sağlamak üzere salgın tedbirlerini sıkılaştıran yeni bir kanun hükmünde kararname kabul ettiği bildirildi.

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İtalyan hükümeti Kovid-19’a yönelik tedbirleri sıkılaştırdı

Buna göre, açık alanlarda dahil olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği protesto mitingi, her türlü kutlama etkinliği, dans salonları ve diskoteklerin faaliyetleri 31 Ocak 2022'ye kadar durduruldu.

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İtalyan hükümeti Kovid-19’a yönelik tedbirleri sıkılaştırdı

Açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirilirken, pek çok sosyal faaliyet ve metro, otobüs gibi şehir içi toplu taşımada "Ffp2" model maske kullanımı şart koşuldu.

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İtalyan hükümeti Kovid-19’a yönelik tedbirleri sıkılaştırdı

Tiyatro, sinema, konser, canlı müzik olan mekanlar, toplu etkinlikler ve spor müsabakalarında "Ffp2" maskesi kullanımı zorunlu hale getirildi.