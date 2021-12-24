24 Aralık 2021, Cuma
İtalyan hükümeti Kovid-19'a yönelik tedbirleri sıkılaştırdı
İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki hızlı artış sebebiyle yayılmanın önüne geçmek için tedbirleri sıkılaştırdı. Açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Kalabalıkların oluşabileceği protesto mitingi, her türlü kutlama etkinliği, dans salonları ve diskoteklerin faaliyetleri 31 Ocak 2022'ye kadar durduruldu.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 01:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 01:34
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