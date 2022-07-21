Ölümcül uçağın arkasında kim var? 38 dakikanın sırrı Yunan yetkilileri harekete geçirdi

Geçtiğimiz hafta sonu Sırbistan'dan kalkan ve tehlikeli madde taşıdığı bilinen Ukrayna'ya ait kargo uçağının Yunanistan'a düşmesinin yankıları devam ediyor. Uçakta arıza olduğunu belirten pilotun niçin acil iniş noktasına inmeyip Sırbistan'ın Niş kentine gitmeye çalıştığı ve arada bulunan kayıp 38 dakikada ne olduğunun cevabının bulunamaması üzerine yetkililer, ölümcül uçağın sahibini araştırmaya başladı. Elde edilen bilgiler, daha çok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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