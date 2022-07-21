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Ölümcül uçağın arkasında kim var? 38 dakikanın sırrı Yunan yetkilileri harekete geçirdi

Geçtiğimiz hafta sonu Sırbistan'dan kalkan ve tehlikeli madde taşıdığı bilinen Ukrayna'ya ait kargo uçağının Yunanistan'a düşmesinin yankıları devam ediyor. Uçakta arıza olduğunu belirten pilotun niçin acil iniş noktasına inmeyip Sırbistan'ın Niş kentine gitmeye çalıştığı ve arada bulunan kayıp 38 dakikada ne olduğunun cevabının bulunamaması üzerine yetkililer, ölümcül uçağın sahibini araştırmaya başladı. Elde edilen bilgiler, daha çok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 11:14
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Ölümcül uçağın arkasında kim var? 38 dakikanın sırrı Yunan yetkilileri harekete geçirdi

Ukraynalı firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo uçağı geçtiğimiz gece Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kentine düşmüştü. Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktarmıştı.

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Ölümcül uçağın arkasında kim var? 38 dakikanın sırrı Yunan yetkilileri harekete geçirdi

Uçağın 11.5 ton tehlikeli madde taşıdığı biliniyor. Olayın nedeninin uçağın Yunan hava sahasında uçtuğu 38 dakikalık rotasında gizli olduğu üzerinde durulmakta. Aynı zamanda Atina, uçağın taşıdığı yükle ilgili de ciddi şüpheler dile getirmiş durumda.

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Ölümcül uçağın arkasında kim var? 38 dakikanın sırrı Yunan yetkilileri harekete geçirdi

38 dakikalık boşluğun sırrının çözülememesi üzerine Yunan yetkililer ölümcül kargo uçağının ardında kimlerin olduğunu araştırmaya başladı.

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Ölümcül uçağın arkasında kim var? 38 dakikanın sırrı Yunan yetkilileri harekete geçirdi

Yunan basınında yer alan haberlere göre uçağın Sırbistan'ın Niş kentinden Bangladeş'e iki tarifeli durakla Amman ve Riyad'a silah taşımak üzere kiralandığı kaydedildi.

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Ölümcül uçağın arkasında kim var? 38 dakikanın sırrı Yunan yetkilileri harekete geçirdi

Sırbistan Savunma Bakanı Nebosa Stefanoviç ise tehlikeli kargonun Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik Sırp şirketi Validr DOO tarafından ihraç edilen 11.5 ton alevli havan mermisi ile eğitim havan mermisi taşıdığını söyledi.