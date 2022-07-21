Türkiye Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi’ni imzaladı

Beyannamenin hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik paydasını da tamamladığımız, tanımladığımız bu köklü ilişkilerin halklarımızın saadet, keder ve kader algısının bir olmasının 21. asırda ne kadar nadir ve kıymetli bir duygu olduğunu bir kez daha altını çizmek isterim. Ezeli ve ebedi dostlar olarak yüz yüze gelindiğinde birbirine samimiyetle tebessüm eden haklarımız ülkelerimizin istikbali bakımından en büyük teminatımızdır." diye konuştu.