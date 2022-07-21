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Haberler Galeri Türkiye Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi'ni imzaladı

Türkiye Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi'ni imzaladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları tarafından imzalanan İstanbul Beyannamesi'ne ilişkin, "Müşterek gayretlerle olgunlaşacak bu girişimimizin parlamentolar arası iş birliğini daha da zenginleştirerek ülkelerimize önemli faydalar getireceğine ve somut projelere hayat vereceğine olan inancım sonsuzdur." dedi.

Giriş Tarihi: 21.07.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 15:46
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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi’ni imzaladı

TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'nda kabul edilen İstanbul Beyannamesi üç ülkenin meclis başkanları tarafından imzalandı.

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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi’ni imzaladı

TBMM Başkanı Şentop, beyannameyi okuduktan sonra yaptığı değerlendirmede, İstanbul Beyannamesi'nin üçlü meclis başkanları platformu altındaki ortak faaliyetleri açısından yapıcı ve yol gösterici bir adım olacağına inandığını söyledi.

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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi’ni imzaladı

Beyannamenin hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik paydasını da tamamladığımız, tanımladığımız bu köklü ilişkilerin halklarımızın saadet, keder ve kader algısının bir olmasının 21. asırda ne kadar nadir ve kıymetli bir duygu olduğunu bir kez daha altını çizmek isterim. Ezeli ve ebedi dostlar olarak yüz yüze gelindiğinde birbirine samimiyetle tebessüm eden haklarımız ülkelerimizin istikbali bakımından en büyük teminatımızdır." diye konuştu.

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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi’ni imzaladı

Şentop, Üçlü Meclis Başkanları Toplantısı'nın uluslararası platformlarda müşterek çıkarların desteklenmesi açısından önem arz ettiği gibi, halkların arasındaki ilişkilerin gelişmesine de hizmet edeceğini dile getirdi.

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Türkiye Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi’ni imzaladı

Geçen yıl Azerbaycan ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri ilk toplantı sonucunda Bakü Beyannamesi'ni imzaladıklarını hatırlatan Şentop, "Geçen süreçte Bakü Beyannamesi'nde ilan ettiğimiz iradenin hayata geçirilebilmesi ve üçlü mekanizmanın kurumsallaşması için çeşitli adımlar attık. Bugün bu iradeyi yeniden beyan ettik. Önümüzdeki yıl İslamabad'da buluşuncaya kadar imzalamış olduğumuz İstanbul Beyannamesi çerçevesinde elimizden gelenin çok daha fazlasını yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.