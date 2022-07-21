21 Temmuz 2022, Perşembe
Türkiye Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları İstanbul Beyannamesi'ni imzaladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları tarafından imzalanan İstanbul Beyannamesi'ne ilişkin, "Müşterek gayretlerle olgunlaşacak bu girişimimizin parlamentolar arası iş birliğini daha da zenginleştirerek ülkelerimize önemli faydalar getireceğine ve somut projelere hayat vereceğine olan inancım sonsuzdur." dedi.
Giriş Tarihi: 21.07.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 15:46
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13