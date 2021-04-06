Ölü sayısı giderek artıyor! Halk evleri terk ederek sığınak kazıyor

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 570'e yükseldi. Şan eyaletinin Tayland sınırında siviller, Myanmar ordusunun hava saldırısı riskine karşı evlerini terk ederek sığınak hazırlamaya başladı

Giriş Tarihi: 06.04.2021 06:40 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 06:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL