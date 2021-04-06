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Ölü sayısı giderek artıyor! Halk evleri terk ederek sığınak kazıyor

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 570'e yükseldi. Şan eyaletinin Tayland sınırında siviller, Myanmar ordusunun hava saldırısı riskine karşı evlerini terk ederek sığınak hazırlamaya başladı

Giriş Tarihi: 06.04.2021 06:40 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 06:40
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Ölü sayısı giderek artıyor! Halk evleri terk ederek sığınak kazıyor

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 570'e yükseldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ölü sayısı giderek artıyor! Halk evleri terk ederek sığınak kazıyor

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Ölü sayısı giderek artıyor! Halk evleri terk ederek sığınak kazıyor

Raporda toplam can kayıplarının 570'e çıktığı, 2 bin 728 kişinin ise gözaltında tutulduğu kaydedildi.

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Ölü sayısı giderek artıyor! Halk evleri terk ederek sığınak kazıyor

Darbe karşıtı 443 kişi hakkında ise gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

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Ölü sayısı giderek artıyor! Halk evleri terk ederek sığınak kazıyor